Путин пообщается с Памфиловой по итогам выборов 20 сентября

Президент Владимир Путин на следующий день после завершения выборов в Госдуму встретится с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Общение состоится по видеосвязи, поскольку 14 сентября Путин ушёл на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в своём окружении.

"В понедельник президент примет Эллу Памфилову, что вполне закономерно с точки зрения получения информации о том, как прошли выборы, которые начались сегодня", — отметил представитель Кремля.

Напомним, что голосование на думских и иных выборах стартовало сегодня и продлится по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.

