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Путин пообщается с Памфиловой по итогам выборов 20 сентября

Встреча состоится по видеосвязи, поскольку 14 сентября российский лидер ушёл на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в своём окружении.

17 сентября, 09:23
<p>Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Президент Владимир Путин на следующий день после завершения выборов в Госдуму встретится с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Общение состоится по видеосвязи, поскольку 14 сентября Путин ушёл на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в своём окружении.

"В понедельник президент примет Эллу Памфилову, что вполне закономерно с точки зрения получения информации о том, как прошли выборы, которые начались сегодня", — отметил представитель Кремля.

Путин проголосует онлайн на выборах в Госдуму

Путин проголосует онлайн на выборах в Госдуму

Напомним, что голосование на думских и иных выборах стартовало сегодня и продлится по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.


За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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