Климкин пожаловался на попадание Украины в геополитическую мясорубку из-за "Северного потока – 2"
По мнению бывшего чиновника, Еврокомиссия и США теперь обязаны защитить Незалежную от любых угроз в энергетической сфере.
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Украина попала в "геополитическую мясорубку" в энергетической сфере из-за "Северного потока – 2". Об этом заявил бывший глава МИД страны Павел Климкин. По его словам, Киев должен договориться с Еврокомиссией и США о внесении Незалежной в особую категорию государств, которым нужно помогать при возникновении угроз в энергетической сфере. При этом, как указывает бывший чиновник, Украине следует ориентироваться непосредственно на Штаты, а не на Германию или Францию.
"Мы попали в геополитическую мясорубку. Байден принял решение касательно "Северного потока – 2" не как подачку Германии. Германия там вообще ни при чём", — сетует Климкин в эфире телеканала "1+1".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский создал рабочую группу, которая должна подготовить предложения по нейтрализации рисков для Незалежной от запуска газопровода "Северный поток – 2".
Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победителем в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.
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