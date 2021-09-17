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Климкин пожаловался на попадание Украины в геополитическую мясорубку из-за "Северного потока – 2"

По мнению бывшего чиновника, Еврокомиссия и США теперь обязаны защитить Незалежную от любых угроз в энергетической сфере.

17 сентября, 09:17
<p>Фото © Getty Images / Jens Büttner / picture alliance</p>

Фото © Getty Images / Jens Büttner / picture alliance

Украина попала в "геополитическую мясорубку" в энергетической сфере из-за "Северного потока – 2". Об этом заявил бывший глава МИД страны Павел Климкин. По его словам, Киев должен договориться с Еврокомиссией и США о внесении Незалежной в особую категорию государств, которым нужно помогать при возникновении угроз в энергетической сфере. При этом, как указывает бывший чиновник, Украине следует ориентироваться непосредственно на Штаты, а не на Германию или Францию.

"Мы попали в геополитическую мясорубку. Байден принял решение касательно "Северного потока – 2" не как подачку Германии. Германия там вообще ни при чём", — сетует Климкин в эфире телеканала "1+1".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский создал рабочую группу, которая должна подготовить предложения по нейтрализации рисков для Незалежной от запуска газопровода "Северный поток – 2".

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Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победителем в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.


Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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