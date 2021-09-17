Климкин пожаловался на попадание Украины в геополитическую мясорубку из-за "Северного потока – 2"

Украина попала в "геополитическую мясорубку" в энергетической сфере из-за "Северного потока – 2". Об этом заявил бывший глава МИД страны Павел Климкин. По его словам, Киев должен договориться с Еврокомиссией и США о внесении Незалежной в особую категорию государств, которым нужно помогать при возникновении угроз в энергетической сфере. При этом, как указывает бывший чиновник, Украине следует ориентироваться непосредственно на Штаты, а не на Германию или Францию.