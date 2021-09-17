Песков: США не оказывают влияния на выполнение Украиной минских договорённостей

США могли бы содействовать в выполнении Украиной минских соглашений из-за существенного влияния на Незалежную, однако до сих пор не сделали этого. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Насколько мы понимаем, США обладают определённым влиянием, существенным влиянием на то, что происходит в Киеве", — сказал Песков.

Кроме того, Соединённые Штаты изрядно влияют на принимаемые украинским руководством решения, напомнил представитель Кремля, однако не оказывают влияния на выполнение договорённостей.