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Песков: США не оказывают влияния на выполнение Украиной минских договорённостей

При этом в Кремле понимают, что Вашингтон обладает способностью существенного воздействия на принятие властями Незалежной решений.

17 сентября, 09:48
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

США могли бы содействовать в выполнении Украиной минских соглашений из-за существенного влияния на Незалежную, однако до сих пор не сделали этого. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Насколько мы понимаем, США обладают определённым влиянием, существенным влиянием на то, что происходит в Киеве", — сказал Песков.

Кроме того, Соединённые Штаты изрядно влияют на принимаемые украинским руководством решения, напомнил представитель Кремля, однако не оказывают влияния на выполнение договорённостей.

Песков заявил, что часть отношений США и Украины "излучает ненависть" к России

Песков заявил, что часть отношений США и Украины "излучает ненависть" к России

А ранее советник украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Киев больше не связан обязательствами минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, поскольку этот документ не упоминается в совместной декларации президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джозефа Байдена.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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