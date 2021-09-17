Песков: США не оказывают влияния на выполнение Украиной минских договорённостей
При этом в Кремле понимают, что Вашингтон обладает способностью существенного воздействия на принятие властями Незалежной решений.
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США могли бы содействовать в выполнении Украиной минских соглашений из-за существенного влияния на Незалежную, однако до сих пор не сделали этого. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Насколько мы понимаем, США обладают определённым влиянием, существенным влиянием на то, что происходит в Киеве", — сказал Песков.
Кроме того, Соединённые Штаты изрядно влияют на принимаемые украинским руководством решения, напомнил представитель Кремля, однако не оказывают влияния на выполнение договорённостей.
А ранее советник украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Киев больше не связан обязательствами минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, поскольку этот документ не упоминается в совместной декларации президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джозефа Байдена.
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