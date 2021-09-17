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Патриарх Кирилл принял участие в голосовании на выборах в Госдуму

Глава РПЦ опустил бюллетень в мобильную урну для голосования и поблагодарил избирательную комиссию за работу.

17 сентября, 09:40
<p>Фото © ТАСС / Александр Щербак</p>

Фото © ТАСС / Александр Щербак

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал в пятницу на выборах депутатов Государственной думы. Глава РПЦ исполнил гражданский долг в своей резиденции в Даниловом монастыре, передав представителям УИК заявление о голосовании вне помещения избирательного участка и предъявил паспорт.

"Гражданский долг выполнен, голосование тайное совершено", — подытожил патриарх.

Ранее Лайф сообщал, что президент Владимир Путин, который ушёл на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении, примет участие в волеизъявлении на думских выборах при помощи электронного голосования.

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Напомним, что голосование на думских и иных выборах стартовало сегодня и продлится по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.

За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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