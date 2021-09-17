Патриарх Кирилл принял участие в голосовании на выборах в Госдуму

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал в пятницу на выборах депутатов Государственной думы. Глава РПЦ исполнил гражданский долг в своей резиденции в Даниловом монастыре, передав представителям УИК заявление о голосовании вне помещения избирательного участка и предъявил паспорт.

Напомним, что голосование на думских и иных выборах стартовало сегодня и продлится по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.