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Эксперт ЭИСИ оценила ситуацию на думских выборах в ДФО и СФО

Специалист предположила, что нарушений на голосовании будет крайне мало. Кроме того, по её словам, "какие-то административные методы себя изжили".

17 сентября, 09:32
<p>Фото © LIFE / Павел Баранов</p>

Фото © LIFE / Павел Баранов

Ситуация на выборах в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах стабильная и предсказуемая, а явка с первого дня хорошая и позитивная. Таким мнением с Лайфом поделилась руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына.

"Участки готовы с точки зрения обеспечения безопасности и всех санитарно-эпидемиологических норм. Сегодня пошли те, кто является примером гражданского долга, — это губернаторы, которые активно проголосовали на Дальнем Востоке. Нарушений я пока не вижу тех, которые бы цепляли внимание. Всё в прогнозируемом, плановом и штатном режиме", — отметила эксперт.

Путин проголосует онлайн на выборах в Госдуму

Путин проголосует онлайн на выборах в Госдуму

Кислицына также предположила, что в этом году будет крайне мало нарушений, а "какие-то административные методы себя изжили".

В свою очередь директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин также отметил, что явка на выборах нормальная, как и ожидалось. По его словам, явка на Камчатке составила 12%, что является большим показателем, а на Чукотке — 15%. Он также отметил, что сообщения о нарушениях появляются всегда, но глобальных нарушений при этом не зафиксировано.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.

В НОМ заявили о росте явки в первый день думских выборов и отсутствии серьёзных нарушений

В НОМ заявили о росте явки в первый день думских выборов и отсутствии серьёзных нарушений

За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина
Юлия Исупова
Юлия Исупова

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