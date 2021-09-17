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В Кремле согласились со словами Меркель о ничтожном прогрессе в урегулировании в Донбассе

Ранее канлер ФРГ заявила, что в ходе переговоров в Париже обсудит с Эмманюэлем Макроном работу в "нормандском формате".

17 сентября, 09:38

Фото © Pixabay

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле абсолютно согласны с высказыванием канцлера Германии Ангелы Меркель, которая ранее назвала ничтожным прогресс в урегулировании ситуации в Донбассе.

Свою точку зрения она озвучила журналистам в Париже перед встречей с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Меркель также заявила, что обсудит с лидером республики работу в "нормандском формате".

"Абсолютно", — ответил Песков на вопрос журналистов, согласны ли в Кремле с подобной оценкой, данной немецким канцлером.

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А ранее Лайф рассказывал, что ещё в начале сентября Киев пытался включить США в процесс переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. Так, об этом в июне говорил первый президент страны Леонид Кравчук и нынешний лидер Незалежной Владимир Зеленский во время переговоров с президентом Соединённых Штатов Джо Байденом. В МИД РФ ранее назвали условие для подключения США к этому вопросу.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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