В Кремле согласились со словами Меркель о ничтожном прогрессе в урегулировании в Донбассе
Ранее канлер ФРГ заявила, что в ходе переговоров в Париже обсудит с Эмманюэлем Макроном работу в "нормандском формате".
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле абсолютно согласны с высказыванием канцлера Германии Ангелы Меркель, которая ранее назвала ничтожным прогресс в урегулировании ситуации в Донбассе.
Свою точку зрения она озвучила журналистам в Париже перед встречей с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Меркель также заявила, что обсудит с лидером республики работу в "нормандском формате".
"Абсолютно", — ответил Песков на вопрос журналистов, согласны ли в Кремле с подобной оценкой, данной немецким канцлером.
А ранее Лайф рассказывал, что ещё в начале сентября Киев пытался включить США в процесс переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. Так, об этом в июне говорил первый президент страны Леонид Кравчук и нынешний лидер Незалежной Владимир Зеленский во время переговоров с президентом Соединённых Штатов Джо Байденом. В МИД РФ ранее назвали условие для подключения США к этому вопросу.
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