Европа умывает руки: Киев готовится к кровопролитию и повторению войны в Донбассе Украина может лишиться поддержки Евросоюза, поэтому готова возобновить боевые действия на территории ЛНР и ДНР, для этого Незалежная уже остановила процесс обмена военнопленными. 16 сентября, 17:24 Фото © ТАСС / AP / Sergei Chuzavkov

Европейский союз, вероятно, прекратит поддерживать фашистский режим на Украине, этому способствуют недоговороспособность Киева и потеря вложений со стороны Брюсселя. Единственная сила, на которую сможет опереться Киев, это поддержка американцев, которым выгодно наращивание конфликтов у границ России. Полномочный представитель России в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов заявил, что украинская делегация продолжает тормозить переговоры, создавая кризис. В результате остановлен процесс освобождения и обмена пленными.

— Представители Киева в очередной раз отказались работать с Донбассом над гуманитарными вопросами, вместо этого пытаясь диктовать состав делегаций Донецка и Луганска. Таким образом, полностью остановлен диалог по освобождению удерживаемых лиц и открытию КПВВ на линии соприкосновения, — сказал Грызлов.

Фото © ТАСС / Виктор Драчев

Как полагает политолог Марат Баширов, в конечном итоге подобное поведение Украины приведёт к тому, что Европейский союз откажется от поддержки этой страны, так как его потери увеличатся, а выгода сведётся к нулю.

— Рано или поздно, если это будет продолжаться, Евросоюз начнёт снимать санкции с России. Там же видят, что Украина не нацелена на прекращение гражданского конфликта. В этом смысле Грызлов абсолютно прав — Незалежная делает всё, чтобы исчезали точки соприкосновения и прекращались даже такие отлаженные процессы, как обмен пленными. Россия в этом деле всего лишь наблюдатель, а не участник, а значит, у Европы будут формальные поводы, чтобы перестать поддерживать Украину, — сказал эксперт.

При этом сохраняется угроза возобновления интенсивных боевых действий на территории Донецкой и Луганской народных республик. Как полагает депутат Государственной думы Евгений Фёдоров, с большой долей вероятности этого от Зеленского требуют кураторы из США.

— Это давление не столько на республики, сколько на Россию, Украина же просто выслуживается перед Штатами. Минские соглашения заключались, чтобы прекратились боевые действия. Важно, чтобы стороны перестали убивать друг друга. Долгосрочно же конфликт нужно решать в правовой плоскости, то есть по закону. Нельзя выстраивать отношения с соседями на основе сиюминутных пожеланий. Но нынешнее руководство Незалежной долгосрочные отношения не устраивают, — отметил депутат Госдумы.

Фото © ТАСС / АР / Evan Vucci

При этом в случае возобновления военного конфликта Россия найдёт повод, как не допустить геноцида населения народных республик. В том числе для этого могут быть использованы части Южного военного округа, полагает военный эксперт Алексей Леонков.

— Когда в апреле этого года Украина нагнала более десяти бригад, в том числе механизированных, на территорию Донбасса и начала усиливать интенсивность обстрелов, так совпало, что у нас проводились плановые учения, связанные с проверкой боеготовности войск после зимнего периода. Тогда наш сосед не на шутку перепугался, став истерично кричать, что Россия вот-вот нападёт со стороны Крыма, Донбасса и Белоруссии. Никаких боевых действий, как вы видите, не произошло, но и Зеленский испугался их начать, за что ему, по всей видимости, прилетел крепкий нагоняй из Вашингтона, — заявил эксперт.

Пойдёт ли Украина на обострение ситуации в Донбассе — это всегда открытый вопрос, добавил Леонков. Ответ на него находится не в Киеве, а в Вашингтоне. Если там посчитают нужным — то сателлит непременно пойдёт на обострение.

— Россия не раз заявляла о том, в том числе и в лице своего Верховного главнокомандующего, что в случае попытки геноцида населения ЛДНР будут приняты самые решительные меры. Собственно, после демонстрации наших возможностей на Украине тоже сделали выводы и в рядах вооружённых сил этой страны была проведена чистка, в том числе по информационной составляющей. Теперь, если вы заметили, картинок с линии соприкосновения в интернет попадает сильно меньше, что косвенно говорит о наведении хоть какой-то дисциплины, — сказал Леонков.

Военный конфликт на территории Донецкой и Луганской народных республик начался весной 2014 года, после того как не признавшие государственный переворот и новые киевские власти области приняли решение о выходе из состава Украины. В ответ на эти действия Киев начал карательную операцию, намереваясь уничтожить повстанческие образования.

Авторы Никита Юрченко