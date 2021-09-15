На учениях НАТО в Одессе отрабатывают подавление мятежа и госпереворота на Украине Подавление начала гражданской войны на Украине и подготовка кибердиверсий в России — основные цели совместных учений Киева и НАТО, полагают эксперты. 14 сентября, 21:40 Фото © Getty Images / Andriy Andriyenko / SOPA Images / LightRocket v

Украина совместно с военными из НАТО начала командно-штабные учения "Нерушимая устойчивость". Заявленной целью учений указывается "противодействие гибридным угрозам" критической инфраструктуре в Черноморском регионе. Проводятся учения при патронаже Высшей морской школы США.

— Учения проводятся Кабинетом министров Украины совместно с Центром передового опыта НАТО по энергетической безопасности и при поддержке Высшей морской школы США в рамках платформы "Украина – НАТО" по изучению опыта противодействия гибридной войне, — говорится в сообщении пресс-службы.

Как полагает военный эксперт Константин Сивков, России такие учения ничем не угрожают, в их задачу прежде всего входит отработка взаимодействий по ведению специфических боевых действий ограниченного масштаба иррегулярными формированиями против населения Украины.

— Уровень учений очень низкий, патронаж Высшей морской школы США сопоставим с нашим училищем. То есть самих военных нет, есть наблюдатели. Нет командования НАТО, даже регионального. Но они и не нужны, когда отрабатываются вопросы, связанные с подавлением восстания местного населения. Всё это достаточно формально со стороны США, можно сказать, для галочки, — отметил эксперт.

Фото © ТАСС / Архип Верещагин

Военный эксперт Алексей Леонков полагает, что на этих сборах будут отработаны задачи, связанные с проверкой работоспособности центров по "кибербезопасности", которые на самом деле занимаются кибердиверсиями против России и её союзников.

— Вокруг наших границ по всему периметру существует множество объектов, которые могут быть подвергнуты интернет-атаке. Кибербезопасность — это составляющая гибридных войн, и американские коллеги, то есть наблюдатели из США, и будут делиться с украинцами приёмами и навыками владениями техническими средствами. По сути, сегодня территория Незалежной превращена в плацдарм как в прямом, так и в переносном смысле. Совсем недавно раскрыли сеть по подготовке террористов на территории России, которую организовывали сотрудники СБУ. Поэтому угроза от подобных мероприятий может быть достаточно весомой, — считает Леонков.

Сегодняшняя тренировка — пролог для более масштабных военных учений "Объединённые усилия – 2021", которые пройдут с 22 по 30 сентября этого года. В них будет участвовать до 15 стран, из которых 11 — члены блока НАТО с общей численностью личного состава в 12,5 тысячи человек, около 700 из них представят страны Североатлантического альянса.

— Тут можно предположить, что это своеобразный ответ на наши военные учения с Белоруссией "Запад-2021", которые натовцы признали "непредсказуемыми, неоправданно большими по масштабу, количеству привлечённой техники и личному составу". В этом смысле Запад прав, что реагирует на гибридные угрозы, правда, он же сам их и создаёт. Но есть отличие — мы проводим учения на своей территории, а НАТО — на территории другого государства, которое не состоит в блоке. Важен и акцент Брюсселя, который не устаёт подчёркивать, что Восточноевропейский и Черноморский регионы являются стратегическими в противостоянии с Россией, — сказал военный эксперт Дмитрий Литовкин.

Стоит отметить, что, несмотря на то что Украина пытается участвовать во всех военных учениях, которые проводит блок НАТО в Восточноевропейском регионе, официально в альянс её не берут, ссылаясь на формальные требования, которым Незалежная в полной мере не соответствует.

Авторы Никита Юрченко