Задача улучшить бизнес-климат в РФ не связана с какими-либо рейтингами, заявил Песков
Ранее сообщалось, что Всемирный банк прекращает публиковать рейтинг Doing Business, что связано с данными о нарушении при составлении прошлых отчётов.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что задача по улучшению бизнес-климата в России не зависит от существования рейтинга Всемирного банка Doing Business. Об этом он сказал, отвечая на вопрос о том, как повлияет на работу по улучшению инвестиционного климата решение больше не публиковать рейтинг инвестпривлекательности.
"Задача по улучшению бизнес-климата не связана с существованием каких-то рейтингов. Рейтинг — это измеритель. Задача как была, так и остаётся", — сообщил Песков.
Ранее Лайф писал, что Всемирный банк прекращает публиковать рейтинг Doing Business. Это связано с данными о нарушениях, которые были допущены при составлении прошлых отчётов.
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