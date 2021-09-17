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Задача улучшить бизнес-климат в РФ не связана с какими-либо рейтингами, заявил Песков

Ранее сообщалось, что Всемирный банк прекращает публиковать рейтинг Doing Business, что связано с данными о нарушении при составлении прошлых отчётов.

17 сентября, 09:39
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что задача по улучшению бизнес-климата в России не зависит от существования рейтинга Всемирного банка Doing Business. Об этом он сказал, отвечая на вопрос о том, как повлияет на работу по улучшению инвестиционного климата решение больше не публиковать рейтинг инвестпривлекательности.

"Задача по улучшению бизнес-климата не связана с существованием каких-то рейтингов. Рейтинг — это измеритель. Задача как была, так и остаётся", — сообщил Песков.

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Ранее Лайф писал, что Всемирный банк прекращает публиковать рейтинг Doing Business. Это связано с данными о нарушениях, которые были допущены при составлении прошлых отчётов.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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