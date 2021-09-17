Задача улучшить бизнес-климат в РФ не связана с какими-либо рейтингами, заявил Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что задача по улучшению бизнес-климата в России не зависит от существования рейтинга Всемирного банка Doing Business. Об этом он сказал, отвечая на вопрос о том, как повлияет на работу по улучшению инвестиционного климата решение больше не публиковать рейтинг инвестпривлекательности.