Google пошёл в отказ: Как IT-гигант прячется от российских судебных приставов Если Google не решит проблемы с нарушением российского законодательства, крупнейшую IT-корпорацию могут ожидать новые многомиллиардные штрафы. 16 сентября, 17:13 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Ведомости / Евгений Разумный, © Jaap Arriens / NurPhoto via Getty Images

Проблемы Google в России

В середине сентября история с нарушениями Google в России получила новый поворот. К осени 2021 года компания накопила штрафов на 32,5 млн рублей за отказ в фильтрации запрещённых материалов. Из этой суммы Google заплатила только 3,5 млн рублей. Остальные штрафы на десятки миллионов рублей по-прежнему "висят" на IT-гиганте мёртвым грузом. Эти судебные решения корпорация получила за неудаление запрещённой информации и отказ локализовать персональные данные россиян. При этом законом РФ были предусмотрены процедуры, по которым IT-гиганты, работающие в том числе и в России, получали отсрочки на уплату штрафов и время на устранение нарушений. Однако американские Facebook, Google и Twitter решили, что российский суд им не указ.

Времени разобраться со штрафами было достаточно, однако в конце концов из-за накопившихся судебных решений в первых числах сентября в российский офис компании в Москве пришли приставы. В офисе, который, очевидно, до сих пор работает в удалённом формате, их встретила одна сотрудница. Улыбчивый секретарь сделала вид, что не понимает, о каком Google идёт речь, однако смогла быстро дозвониться до штатного юриста компании. Дело в том, что международная корпорация именуется Google LLC, а её российская "дочка" — ООО "Гугл". Сотрудники ФССП показали представителю компании постановление суда, в котором перечислялись все законные требования.

Большинство экспертов в области права не до конца понимают, для чего Google делает вид, что не понимает, о каких законах идёт речь. Однако привести в чувства американскую корпорацию можно уже в ближайшее время — вице-президент московской коллегии адвокатов "Ромашов, Романов и Парников" Евгений Ромашов отметил, что для такого тяжеловеса, как Google, отказ от оплаты каких-либо задолженностей может обернуться блокировкой всех счетов, что полностью парализует работу организации в регионе присутствия.

Обычно крупные компании вообще не доводят до исполнения решения судов, а оплачивают долги до возбуждения исполнительного производства. При таком поведении приставы могут наложить аресты на все счета и всё имущество организации. Если это не поможет, приставы могут изъять в счёт долгов компьютеры, мебель, серверы и иное имущество Евгений Ромашов Вице-президент московской коллегии адвокатов

На родине, в США, за отказ от исполнения судебного решения всё руководство компании, включая основателей, членов совета директоров, могут отправить за решётку, а сама компания за наплевательское отношение к закону рискует перейти под внешнее управление, пока её не продадут с молотка следующему владельцу.

Почему Google не открывается

Скандал с отказом фильтровать поисковую выдачу и удалять ссылки на запрещённые материалы (что вообще-то является законным требованием) случился прямо перед выборами в Государственную думу. По словам главы сенатской Комиссии по защите суверенитета Андрея Климова, поведение Google и других компаний, нарушающих закон таким образом, рассматривают как вмешательство в дела России. При этом в московском офисе Google ещё во время визита приставов всё равно "включили дурачка" и заявили, что по этому адресу находится только ООО "Гугл", и никакой Google LLC в России нет. Освежить знания штатному юристу Google не так уж сложно — например, на официальной странице компании отмечено, что офис на ул. Балчуг, д. 7 — московское/российское подразделение компании.

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Любопытно и другое — через несколько дней после визита приставов представители Google вместе со своими коллегами из корпорации Apple — производителя iPhone явились на заседание Комиссии Совфеда, где им задали вопросы о вмешательстве в выборы через неудаление запрещённого контента.

После того как состоялось заседание, замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что представители Google и Apple не смогли объяснить свои действия. Последние при этом заявили, что удалять запрещённый контент им не позволяют "правовые тонкости". Правда, какие именно — пояснять не стали. После этого представитель РКН заявил, что за неудаление запрещённого контента ведомство готово применить оборотные штрафы к Google, "Фейсбуку" и "Твиттеру", а решение об этом будет приниматься в ближайшее время. Открытость и контактность компании помогла бы решить многие вопросы, однако компания не делает никаких официальных заявлений по этому поводу ни на уровне представителей, ни на уровне руководства — до сих пор молчит и директор "Google Россия" — Юлия Соловьева, занимающая пост гендиректора российского представительства с 2013 года.

Стоит заметить, что американского законодательства IT-гиганты боятся как огня. Например, в прошлом году главы Google, "Фейсбука" и "Твиттера" явились на слушания в Торговую комиссию США, где их несколько часов допрашивали на предмет хранения и передачи персональных данных. А в сентябре 2021 года почти одновременно с началом разбирательств по российским штрафам Google получил взыскание на 177 млн долларов за "злоупотребления" в Корее.

Что делать, если Google не работает

Избирательность Google в соблюдении законов может выйти боком компании, которая много лет работает на российском рынке и сколотила приличный капитал. Помимо того, что информация о российском офисе есть на сайте американской компании, у ООО "Гугл" есть то, что в налоговой инспекции называют экономической активностью. Только за 2020-й за Google числится 85,5 млрд рублей оборота и 1,7 млрд рублей чистой прибыли. Кроме того, неисполнение решений в России неизбежно повлечёт за собой и арест активов. Имуществу Google в России может позавидовать любая прибалтийская страна — почти на девять миллиардов активов в разных секторах.

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Относительно недавно, в 2017 году, Google получила крупный контракт с "Ростелекомом" на сумму 736 млн рублей, поэтому американской компании в случае отказа от исполнения судебных решений есть что терять. Кстати, о решениях суда. Всего с 2012 года на Google в России подавали в суд 53 раза. Чаще всего из-за неисполнения договоров, нарушения прав интеллектуальной собственности и защиты деловой репутации.

Несмотря на то что Google неохотно идёт на контакт, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил — страна рада международным IT-гигантам на своём рынке, но они обязаны соблюдать законы, а Россия выбирает такое регулирование сферы Интернета, которое наилучшим образом подходит именно ей. Однако корпорация, которая только на продаже рекламы в 2020 году заработала 50 млрд долларов, продолжает прятаться от приставов и делает вид, что не понимает, о каком "Гугле" идёт речь. А за мелочность и попытку обойти закон придётся отдуваться пользователям, на которых Google зарабатывает по несколько десятков миллиардов рублей каждый год. Пожалуй, это всё, что нужно знать об отношении Google к пользователям.