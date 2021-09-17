Губернатор Калининградской области Алиханов проголосовал на выборах в Госдуму

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов вместе со своей супругой Дарьей Алихановой проголосовали на выборах в Госдуму. Об этом сообщает официальный сайт Правительства Калининградской области.

Отмечается, что семья пришла вместе с младшим сыном на избирательный участок № 332 по месту жительства. Проголосовать жители области могут в период с 17 по 19 сентября. Они выбирают не только депутатов Госдумы, но и парламентариев в Калининградскую областную думу. Кроме того, в регионе в восьми муниципальных образованиях проходят выборы депутатов в окружные Советы депутатов.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.