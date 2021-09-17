Песков назвал УГ вредящей избирателям провокацией

"Это абсолютно провокационные очередные попытки, которые на самом деле идут во вред избирателям. По-другому к этому относиться нельзя", — отметил представитель Кремля.

Напомним, ранее Роскомнадзор заблокировал сайт УГ, так как он связан с ФБК*. В ведомстве отметили, что основанием стало требование Генпрокуратуры. Кроме того, РКН установил, что IP-адреса, связанные с техподдержкой приложения УГ, в основном находятся в США. А юрист Илья Ремесло предупредил пользователей этого приложения о том, что они не защищены от утечек персональных данных.