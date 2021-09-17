Песков назвал УГ вредящей избирателям провокацией
Представитель Кремля заявил о негативной оценке этого проекта.
Фото © ТАСС/Петр Ковалев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает провокационным проект УГ, который даёт рекомендации избирателям по голосованию на выборах за определённых кандидатов не от партии власти.
"Это абсолютно провокационные очередные попытки, которые на самом деле идут во вред избирателям. По-другому к этому относиться нельзя", — отметил представитель Кремля.
Напомним, ранее Роскомнадзор заблокировал сайт УГ, так как он связан с ФБК*. В ведомстве отметили, что основанием стало требование Генпрокуратуры. Кроме того, РКН установил, что IP-адреса, связанные с техподдержкой приложения УГ, в основном находятся в США. А юрист Илья Ремесло предупредил пользователей этого приложения о том, что они не защищены от утечек персональных данных.
* Запрещённая в России экстремистская организация, выполнявшая функции иностранного агента.
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