В "Единой России" рассказали, как проходило обучение наблюдателей перед думскими выборами

"Единая Россия" перед выборами в Государственную думу организовала обучение основам наблюдения, его прошло почти 105 тысяч человек. Об этом рассказал заместитель секретаря генсовета партии Евгений Ревенко.

Все наблюдатели прошли обучение в течение нескольких месяцев в форматах онлайн и офлайн в четыре потока. Почти половина от общего количества наблюдателей, представленных политическими партиями, являются наблюдателями ЕР. Как уточняется, к данной работе привлечены представители абсолютно разных профессий и сфер — от студентов до преподавателей юридических вузов.

"Можно с уверенностью утверждать, что такого разностороннего и профессионального пула наблюдателей у "Единой России" ещё не было. Совместно с Центризбиркомом мы провели для них семинары, сессии и встречи в 30 регионах. Абсолютное большинство наших наблюдателей прошло полноценный курс обучения онлайн. Так как впервые на выборах в Госдуму голосование проходит в течение трёх дней, особое внимание уделялось рассмотрению и обсуждению особенностей именно такого формата", — цитирует пресс-служба "Единой России" слова Ревенко.

По его словам, темами лекций были формы голосования, организация видеонаблюдения, особенности работы с сейф-пакетами, правовые аспекты работы, разбор возможных спорных ситуаций. Кроме того, будущие наблюдатели обучались по специальному приложению, которое используется с 2016 года.

"Отдельно наши наблюдатели прошли обучение работе со специально созданным приложением "Наблюдатель", в которое загружаются данные по каждому дню голосования, а также возможным нарушениям. Мы используем его с 2016 года, оно постоянно совершенствуется и доказало свою эффективность", — объяснил Ревенко.

Ранее в "Единой России" рассказали о причинах высокого интереса избирателей к выборам. Сенатор Сергей Перминов отметил, что процедура голосования подготовлена и носит абсолютно легитимный характер. Он также сообщил, что каких-либо существенных нарушений пока не выявлено.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.