В Москве явка на избирательных участках составляет до 12%

В Москве явка на избирательных участках, где проходит голосование традиционным способом на выборах в Госдуму, на данный момент составляет от восьми процентов до 12%, в редких случаях она достигает 15%. Об этом сообщил зампредседателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев.

"Если мы возьмём сейчас избирательные участки, где голосуют граждане классическим способом, явка вряд ли где-то превышает 8–12%", — сказал он, отметив, что в редких случаях явка достигла 15%.

При этом, как указал Булаев, явка в шести регионах, кроме Москвы, на электронном голосовании на данный момент достигла уже 48%.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.