Песков рассказал о состоянии заболевших ковидом людей из окружения Путина

Заболевание коронавирусом у людей из окружения президента России Владимира Путина проходит в лёгкой форме или бессимптомно. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Слава богу, случаев тяжёлого течения заболевания нет ни у кого. У кого-то проходит бессимптомно, у кого-то — в лёгкой форме, так или иначе все были привиты", — сказал Песков.