НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Песков рассказал о состоянии заболевших ковидом людей из окружения Путина

Уволены такие работники не будут, заверил официальный представитель Кремля.

17 сентября, 09:55
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

Заболевание коронавирусом у людей из окружения президента России Владимира Путина проходит в лёгкой форме или бессимптомно. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Слава богу, случаев тяжёлого течения заболевания нет ни у кого. У кого-то проходит бессимптомно, у кого-то — в лёгкой форме, так или иначе все были привиты", — сказал Песков.

Представитель Кремля также добавил, что заболевание никак не отразится на их работе и уволены они не будут.

Песков: Путин чувствует себя хорошо

Песков: Путин чувствует себя хорошо

Напомним, 14 сентября Владимир Путин ушёл на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. Как рассказал сам российский лидер, с заражённым он близко контактировал в течение всего рабочего дня.

Песков сообщил, что заболевшие в окружении Путина вовремя не ревакцинировались

Песков сообщил, что заболевшие в окружении Путина вовремя не ревакцинировались

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1