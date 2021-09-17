Песков рассказал о состоянии заболевших ковидом людей из окружения Путина
Уволены такие работники не будут, заверил официальный представитель Кремля.
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Заболевание коронавирусом у людей из окружения президента России Владимира Путина проходит в лёгкой форме или бессимптомно. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Слава богу, случаев тяжёлого течения заболевания нет ни у кого. У кого-то проходит бессимптомно, у кого-то — в лёгкой форме, так или иначе все были привиты", — сказал Песков.
Представитель Кремля также добавил, что заболевание никак не отразится на их работе и уволены они не будут.
Напомним, 14 сентября Владимир Путин ушёл на самоизоляцию из-за случаев заболевания коронавирусом в его окружении. Как рассказал сам российский лидер, с заражённым он близко контактировал в течение всего рабочего дня.
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