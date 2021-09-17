Более 65% членов избиркомов привиты от коронавируса

Свыше 65% сотрудников избирательных комиссий по всей стране вакцинировались от коронавируса. Об этом в информационном центре ЦИК сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

"У нас довольно высокий процент полной вакцинации. На сегодняшний день это уже свыше 65% в среднем, в ряде регионов уже 80–90% превысило. То есть у нас практически во всех регионах больше половины человек точно прошли вакцинацию", — отметила она.

Напомним, что голосование на думских и иных выборах стартовало сегодня и продлится по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.