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Более 65% членов избиркомов привиты от коронавируса

В ряде регионов количество прошедших вакцинацию членов ТИК и наблюдателей превышает 80%.

17 сентября, 09:54
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

Свыше 65% сотрудников избирательных комиссий по всей стране вакцинировались от коронавируса. Об этом в информационном центре ЦИК сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

"У нас довольно высокий процент полной вакцинации. На сегодняшний день это уже свыше 65% в среднем, в ряде регионов уже 80–90% превысило. То есть у нас практически во всех регионах больше половины человек точно прошли вакцинацию", — отметила она.

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Напомним, что голосование на думских и иных выборах стартовало сегодня и продлится по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.

За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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