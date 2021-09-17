Песков прокомментировал удаление приложения "Навальный" из магазинов Apple и Google
Ранее стало известно, что программа исчезла с платформы по покупке утилитов для iPhone после бесед с послом США в России.
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Решение об удалении приложения "Навальный", размещённого сторонниками ФБК*, из магазинов Apple (App Store) и Google (Google Play) соответствует духу и букве закона. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Я не знаю, ну были же законные требования к Apple. Это приложение, оно вне закона на территории нашей страны. Обе платформы получили соответствующее уведомление. И в соответствии с буквой и духом закона они приняли такое решение, по всей видимости. Но это нужно спрашивать у самих служб", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, что могло повлиять на решение Apple удалить из своего магазина приложение.
Ранее сообщалось, что приложение "Навальный" удалили из App Store после бесед с послом США в России. При попытке скачать запрещённую программу пользователи видят уведомление о том, что она удалена из магазинов Apple и Google.
* Запрещённая в России экстремистская организация, выполнявшая функции иностранного агента.
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