Песков прокомментировал удаление приложения "Навальный" из магазинов Apple и Google

"Я не знаю, ну были же законные требования к Apple. Это приложение, оно вне закона на территории нашей страны. Обе платформы получили соответствующее уведомление. И в соответствии с буквой и духом закона они приняли такое решение, по всей видимости. Но это нужно спрашивать у самих служб", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, что могло повлиять на решение Apple удалить из своего магазина приложение.