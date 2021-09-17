Миллер рассказал, на сколько лет в России хватит запасов газа

Председатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер заявил, что газа в России хватит более чем на 100 лет, так как на территории нашей страны самые крупные запасы этого топлива в мире.

"Запасы газа в России, запасы газа "Газпрома" являются самыми крупными в мире. И мы проблем с нашими запасами не будем испытывать в течение ближайших ста лет", — отметил он на годовом общем собрании Международного делового конгресса.

Кроме того, перспективы поставок трубопроводного газа очень большие — например, по словам Миллера, некоторые месторождения, которые осваивает "Газпром" на Ямале, будут работать до 2132 года.