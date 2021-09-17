НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Миллер рассказал, на сколько лет в России хватит запасов газа

Некоторые месторождения, которые осваивает "Газпром" на Ямале, например, будут работать до 2132 года.

17 сентября, 10:05
<p>Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв</p>

Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Председатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер заявил, что газа в России хватит более чем на 100 лет, так как на территории нашей страны самые крупные запасы этого топлива в мире.

"Запасы газа в России, запасы газа "Газпрома" являются самыми крупными в мире. И мы проблем с нашими запасами не будем испытывать в течение ближайших ста лет", отметил он на годовом общем собрании Международного делового конгресса.

Кроме того, перспективы поставок трубопроводного газа очень большие — например, по словам Миллера, некоторые месторождения, которые осваивает "Газпром" на Ямале, будут работать до 2132 года.

Газ в Европе по цене золота: к чему готовиться странам и их жителям

Газ в Европе по цене золота: к чему готовиться странам и их жителям

А ранее глава "Газпрома" рассказал, что первые поставки газа по "Северному потоку – 2", который уже полностью достроен, 1 октября ещё не начнутся.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Миллер предрёк дефицит газа в европейских хранилищах к отопительному сезону

сегодня в 10:47

Газ в Европе по цене золота: к чему готовиться странам и их жителям

15 сентября, 21:40

Еврокомиссия оценила сроки сертификации "Северного потока – 2" минимум в два месяца

сегодня в 10:59

Губернатор Севастополя по пути на работу поучаствовал в онлайн-голосовании на выборах в Думу

сегодня в 11:32

Адвокат в костюме Майкла Майерса бродил по улице, думая повеселить людей, но пранк явно не удался

сегодня в 11:32

Новости партнеров

Layer 1