Попова сообщила о снижении заболеваемости ковидом в 53 регионах России

В 53 регионах России идёт снижение заболеваемости коронавирусом, ещё в 21 ситуация находится на стабильном уровне. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день снижение продолжается в 53 субъектах, в 21 субъекте мы наблюдаем стабильную картину в течение ряда недель — без снижения и роста", — сказала она.

А вот в 11 субъектах страны, напротив, идёт рост числа заболевших. Попова заметила, что на данный момент он не выраженный и не динамичный, однако всё же есть.

"Эпидситуация в Российской Федерации на сегодняшний день остаётся достаточно стабильной, но вместе с тем напряжённой. За предыдущую неделю динамика снижения сохраняется, это динамика восьми недель", — добавила глава Роспотребнадзора, заметив, что свою роль сыграла и первая декада сентября, когда темпы снижения замедлились.