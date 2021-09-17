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Попова сообщила о снижении заболеваемости ковидом в 53 регионах России

Однако первая декада сентября сыграла свою роль, и в 11 субъектах страны начался рост числа заболевших, уточнила глава Роспотребнадзора.

17 сентября, 10:07
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В 53 регионах России идёт снижение заболеваемости коронавирусом, ещё в 21 ситуация находится на стабильном уровне. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На сегодняшний день снижение продолжается в 53 субъектах, в 21 субъекте мы наблюдаем стабильную картину в течение ряда недель — без снижения и роста", — сказала она.

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А вот в 11 субъектах страны, напротив, идёт рост числа заболевших. Попова заметила, что на данный момент он не выраженный и не динамичный, однако всё же есть.

"Эпидситуация в Российской Федерации на сегодняшний день остаётся достаточно стабильной, но вместе с тем напряжённой. За предыдущую неделю динамика снижения сохраняется, это динамика восьми недель", — добавила глава Роспотребнадзора, заметив, что свою роль сыграла и первая декада сентября, когда темпы снижения замедлились.

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А ранее Лайф рассказывал, что за минувшие сутки в стране выявили 19 905 случаев ковида, что стало максимумом с 22 августа. Всего с начала эпидемии в целом по стране выявлено 7 234 425 заболевших.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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