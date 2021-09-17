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"Ситуация на контроле": Член СПЧ заявил об отсутствии серьёзных нарушений на думских выборах

Также Александр Брод прокомментировал появившуюся в Сети информацию о том, что сегодня в Свердловской и Смоленской областях якобы массово сгоняли бюджетников на избирательные участки.

17 сентября, 10:17
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Совет при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) не зафиксировал серьёзных нарушений на думских выборах, которые сейчас проходят по всей стране. Об этом сообщил член СПЧ, председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Александр Брод.

Он отметил, что на данный момент его коллеги из СПЧ следят за чистотой проведения голосования сразу в 11 регионах России. При этом, как отметил эксперт, в течение первой половины дня никаких проблемных сообщений ему не поступало.

"Локальные нарушения, конечно, фиксируются, но на данный момент ничего серьёзного. По линии Ассоциации НОМ коллеги говорят, что явка на Дальнем Востоке высокая, что демонстрирует качество подготовки к выборам", — приводит РИА "Новости" его слова.

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Впрочем, без провокаций не обошлось. Как рассказал Брод, его коллеги из Свердловской области сейчас разбираются с инцидентом, произошедшим на одном из избирательных участков в Екатеринбурге. Как ранее писал Лайф, там были задержаны двое парней, которые пытались за 500 рублей подкупить избирателей.

"Факта подкупа не было зафиксировано. Полиция проводит проверку, а общественный штаб держит ситуацию на контроле", — прокомментировал инцидент член СПЧ.

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Также он ответил касательно появившейся в Сети информации о том, что сегодня в Свердловской и Смоленской областях якобы массово сгоняли бюджетников на участки. Так, по словам эксперта, после проверки на местах никаких очередей и подозрительных активностей обнаружено не было.

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Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.

За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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