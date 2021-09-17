Политологи назвали удачным стартом первый день думских выборов в УрФО

Думские выборы в Уральском федеральном округе проходят спокойно, а явка находится на уровне прошлых периодов. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился политолог Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов.

"Есть какие-то шероховатости, но это всегда больше связано с вопросами обеспечения безопасности. Это в связи с тем, что у нас пандемия пока никуда не исчезла, поэтому там, может быть, нарушается социальная дистанция, но точно не нарушаются права на волеизъявление граждан. Явка на уровне прошлых периодов, но при этом мы понимаем, что это только первый день. Поэтому вполне можно сказать, что это удачный старт", — отметил эксперт.

Он также добавил, что по итогу явка на выборах в федеральном округе может превысить 50%. В свою очередь политолог, политтехнолог, научный сотрудник Института философии и права Уральского отделения РАН Георгий Гаврилов отметил, что явка, несмотря на рабочий день, достаточно активная.

"С утра на некоторых участках были очереди, пока информации о конкретной явке на текущий момент у меня нет, но видно, что пятница — далеко не пропащий день для голосования. <...> Что касается нарушений: какие-то мелкие нарушения, конечно, есть, но они действительно мелкие. Нет речи о каких-то масштабных или системных нарушениях. <...> Это всё единичные случаи, они не оказывают определяющего влияния ни на ход голосования, ни на его результаты", — отметил Гаврилов.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.