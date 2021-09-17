Президент РФ Владимир Путин считает, что выстраивать диалог с талибами* необходимо в формате расширенной "тройки" России, США, Китая и Пакистана. Об этом глава государства заявил в ходе выступления по видеосвязи на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Движение талибов*, став фактически полноправным хозяином страны, сформировало правительство. Временное, как говорят сами талибы, но работать с ними тоже нужно. И что касается признания, то согласен с теми, кто высказывался на этот счёт, нужно согласовывать нашу позицию по этому вопросу. Выстраивать диалог считаю оптимальным по линии механизма "расширенной тройки" по Афганистану", — отметил российский лидер.

Путин добавил, что работа в этом направлении уже ведётся.

Ранее Лайф рассказывал, что 7 сентября радикальное движение "Талибан"* представило новое Правительство Афганистана и роль министра внутренних дел в нём досталась Сираджуддину Хаккани. За помощь в его поимке в США объявлено вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов. На сайте американского Минюста говорится, что "в марте 2008 года особым распоряжением за номером 13224 Госдепартамент США объявил Сираджуддина Хаккани особо опасным международным террористом".

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Президент Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.