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"Работать с ними нужно": Путин оценил вероятность признания нового Правительства Афганистана

Выстраивать диалог с радикалами необходимо по линии механизма "расширенной тройки", отметил глава государства. По его словам, работа в этом направлении уже ведётся.

17 сентября, 10:32
<p>Фото © ТАСС / AP / Khwaja Tawfiq Sediqi</p>

Фото © ТАСС / AP / Khwaja Tawfiq Sediqi

Президент РФ Владимир Путин считает, что выстраивать диалог с талибами* необходимо в формате расширенной "тройки" России, США, Китая и Пакистана. Об этом глава государства заявил в ходе выступления по видеосвязи на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Движение талибов*, став фактически полноправным хозяином страны, сформировало правительство. Временное, как говорят сами талибы, но работать с ними тоже нужно. И что касается признания, то согласен с теми, кто высказывался на этот счёт, нужно согласовывать нашу позицию по этому вопросу. Выстраивать диалог считаю оптимальным по линии механизма "расширенной тройки" по Афганистану", — отметил российский лидер.

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Путин добавил, что работа в этом направлении уже ведётся.

Ранее Лайф рассказывал, что 7 сентября радикальное движение "Талибан"* представило новое Правительство Афганистана и роль министра внутренних дел в нём досталась Сираджуддину Хаккани. За помощь в его поимке в США объявлено вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов. На сайте американского Минюста говорится, что "в марте 2008 года особым распоряжением за номером 13224 Госдепартамент США объявил Сираджуддина Хаккани особо опасным международным террористом".

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Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Президент Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну.

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Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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