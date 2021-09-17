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Путин: США оставили в Афганистане открытый ящик Пандоры

Российский лидер отметил, что в азиатской стране также размещён целый арсенал оружия, и в этом нет ничего хорошего. Государство находится сейчас в состоянии экономической и социальной разрухи.

17 сентября, 10:25
<p>Фото © ТАСС / Алексей Дружинин</p>

Фото © ТАСС / Алексей Дружинин

Президент России Владимир Путин заявил, что представители США, которые сбежали из Афганистана, оставили в стране после себя открытый ящик Пандоры. Такое мнение он озвучил на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Все наши государства разделяют схожие подходы к реагированию на угрозы, исходящие с территории Афганистана после того, как оттуда поспешно ушли американцы, если не сказать — сбежали вместе со своими союзниками по НАТО. Все они оставили после себя открытый ящик Пандоры, полный проблем, связанных с терроризмом, наркотрафиком, оргпреступностью и, к сожалению, религиозным экстремизмом", — сказал российский лидер.

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Путин также отметил, что, уходя из Афганистана, западное сообщество оставило после себя целый арсенал оружия и боеприпасов. В этом нет ничего хорошего, подчеркнул президент РФ. Он также отметил, что в остальном страна сейчас находится в экономической и социальной разрухе.

Ранее Лайф рассказывал, что Путин призвал стимулировать новые афганские власти к выполнению обещаний. Российский лидер отметил, что смена власти в стране прошла практически бескровно — и это позитивный момент.

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Напомним, что уже почти месяц прошёл с момента, когда талибы* вошли в Кабул и объявили о захвате всей территории Афганистана. На фоне этих событий президент Ашраф Гани ушёл в отставку и поспешил покинуть страну.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан"* жителям Афганистана.

* Члены радикального движения "Талибан".

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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