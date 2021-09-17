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Лайф узнал о личной жизни подозреваемого в нападении на отдел полиции и убийстве семьи под Воронежем

По нашим данным, Виктор женат, но с супругой они жили раздельно с 1994 года, а виделись последний раз два года назад на похоронах матери мужчины. Почему они не развелись, остаётся загадкой.

17 сентября, 18:10
<p>Виктор Мирской. Фото © LIFE</p>

Виктор Мирской. Фото © LIFE

Жена Виктора Мирского, которого подозревают в нападении на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области и убийстве семьи из трёх человек, не была в курсе каких-либо разборок мужа с соседями. Об этом Лайфу сообщил источник.

Сейчас женщина удалила свои аккаунты в соцсетях, поскольку огромное количество незнакомцев донимают её расспросами об инциденте. По нашим данным, супруги живут раздельно аж с 1994 года, а виделись последний раз два года назад на похоронах матери Виктора. В остальное время жена задержанного не приезжала в село. О том, почему за столько лет супруги не подали на развод, неизвестно.

Опубликовано фото с места задержания подозреваемого в атаке на отдел полиции

Опубликовано фото с места задержания подозреваемого в атаке на отдел полиции

Ранее односельчанин рассказал, чем жил подозреваемый. Примечательно, что собеседник Лайфа описал Мирского как обычного деревенского труженика с очень спокойным нравом. С алкоголем произошедшее местные тоже не связывают, хотя, по словам соседей, всё может быть.

Напомним, нападение на отдел полиции в Лисках произошло ранним утром 16 сентября. Злоумышленнику удалось скрыться на автомобиле. В распоряжении Лайфа появилось фото последствий нападения. Также в расположенном рядом селе нашли тела убитых матери и двух детей. Позже в СК подтвердили связь между нападением на отдел полиции и расправой над семьёй. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и "Незаконный оборот оружия".

Лайф публикует фото арсенала подозреваемого в нападении на отдел полиции и убийстве семьи под Воронежем

Лайф публикует фото арсенала подозреваемого в нападении на отдел полиции и убийстве семьи под Воронежем

Поймать Мирского удалось только сегодня. При задержании он оказал сопротивление. Подозреваемого подстрелили, но он будет жить.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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