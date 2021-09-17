Лайф узнал о личной жизни подозреваемого в нападении на отдел полиции и убийстве семьи под Воронежем

Жена Виктора Мирского, которого подозревают в нападении на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области и убийстве семьи из трёх человек, не была в курсе каких-либо разборок мужа с соседями. Об этом Лайфу сообщил источник.

Сейчас женщина удалила свои аккаунты в соцсетях, поскольку огромное количество незнакомцев донимают её расспросами об инциденте. По нашим данным, супруги живут раздельно аж с 1994 года, а виделись последний раз два года назад на похоронах матери Виктора. В остальное время жена задержанного не приезжала в село. О том, почему за столько лет супруги не подали на развод, неизвестно.

Ранее односельчанин рассказал, чем жил подозреваемый. Примечательно, что собеседник Лайфа описал Мирского как обычного деревенского труженика с очень спокойным нравом. С алкоголем произошедшее местные тоже не связывают, хотя, по словам соседей, всё может быть.