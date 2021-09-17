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Опубликовано фото с места задержания подозреваемого в атаке на отдел полиции

Злоумышленник оказал сопротивление сотрудникам полиции и был ранен в голову ответным огнём. Сейчас ему оказывают медпомощь.

17 сентября, 11:09
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<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Опубликовано фото с места задержания подозреваемого в нападении на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области и убийстве семьи из трёх человек. На кадрах видно, что злоумышленник получил ранение головы.

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

По предварительным данным, речь идёт о 54-летнем Викторе М. При задержании он оказал сопротивление сотрудникам полиции. Как уточняет СК, сейчас в доме подозреваемого проходят обыски.

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Газовый баллон с проводами помешал обыску у подозреваемого в нападении на отдел полиции под Воронежем

Напомним, нападение на отдел полиции в Лисках произошло 16 сентября в 5:30. Злоумышленнику удалось скрыться на автомобиле. В распоряжении Лайфа появилось фото последствий нападения. Также в расположенном рядом селе нашли тела убитых матери и двух детей. В СК подтвердили связь между нападением на отдел полиции и расправой над семьёй. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и "Незаконный оборот оружия".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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