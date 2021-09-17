Еврокомиссия оценила сроки сертификации "Северного потока – 2" минимум в два месяца

Процедура одобрения Еврокомиссией сертификации "Северного потока – 2" может занять до двух месяцев и даже впоследствии быть продлена. Об этом заявила в пятницу представительница Еврокомиссии Вивиан Лунела.

"Процедура работает следующим образом. "Северный поток – 2" сначала должен подать запрос на сертификацию немецкому регулятору, который затем должен будет принять и передать в Еврокомиссию свой проект решения о сертификации, запросив мнение Еврокомиссии, как предписывает наша доработанная Газовая директива. Когда Еврокомиссия получит этот запрос, у неё будет два месяца на предоставление ответа. И этот срок может быть дополнительно продлён, но это уже совсем другая процедура", — отметила она.