Еврокомиссия оценила сроки сертификации "Северного потока – 2" минимум в два месяца
Ранее сообщалось, что разрешение от немецких властей на запуск газопровода Россия сможет получить к началу 2022 года.
Фото © Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Процедура одобрения Еврокомиссией сертификации "Северного потока – 2" может занять до двух месяцев и даже впоследствии быть продлена. Об этом заявила в пятницу представительница Еврокомиссии Вивиан Лунела.
"Процедура работает следующим образом. "Северный поток – 2" сначала должен подать запрос на сертификацию немецкому регулятору, который затем должен будет принять и передать в Еврокомиссию свой проект решения о сертификации, запросив мнение Еврокомиссии, как предписывает наша доработанная Газовая директива. Когда Еврокомиссия получит этот запрос, у неё будет два месяца на предоставление ответа. И этот срок может быть дополнительно продлён, но это уже совсем другая процедура", — отметила она.
Ранее сообщалось, что разрешение от немецких властей на запуск "Северного потока – 2" Россия сможет получить к началу 2022 года. Такие сроки ранее называл и глава МИД Сергей Лавров.
Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победителем в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.
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