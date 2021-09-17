Замсекретаря генсовета ЕР: Сообщения о возможных нарушениях на выборах в Думу оказались фейками

В 2020 году процент недостоверных сообщений, поступивших в ситуационный центр политической партии "Единая Россия", о вероятных нарушениях на выборах составлял 92%. Об этом заявил замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов на брифинге о ходе голосования на выборах в Госдуму. По его словам, в этом году повторится та же ситуация, поскольку есть те, кто хочет создать иллюзию непрозрачности голосования.

"Мы уверены в высокой степени готовности выборного проекта и в том, что наши мониторинговые системы внесут свой вклад в обеспечение легитимности, честности и прозрачности выборов", — отметил Сергей Перминов.

По его словам, пять сообщений поступило в ситуационный центр партии по состоянию на 6:30 утра. Они же отправились на проверку в юридическую службу "Единой России".

"Весь основной поток сообщений оказался фейками. Мы следим за чистотой кампании. Она должна пройти с соблюдением всех требований закона", — подчеркнул Перминов.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.