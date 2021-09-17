DDoS-атаки на систему электронного голосования осуществлялись из США и Украины

Мощные NTP, LDAP, UDP DDoS-атаки на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) были зарегистрированы из нескольких зарубежных стран, в числе которых, в частности, США, Арабские Эмираты и Китай. Об этом сообщил руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.

"Атака была, судя по всему, хорошо спланирована, если судить по её эшелонированному характеру. Пока, правда, система защиты ДЭГ её с честью отбила, хотя временные задержки отмечались пользователями и экспертами", — указал Малькевич.

Он добавил, что атаки из США происходили со скоростью 2.88 мегабит в секунду, а из Арабских Эмиратов и Китая — по 1.44. Также зафиксированы нападения из Нидерландов (1.08), Дании (2.52), Южной Кореи (2.04), Канады (1.86) и Германии (1.68).

Председатель ЦИК Элла Памфилова, в свою очередь, сообщила, что на портал ДЭГ 50% атак идёт из США.

"Сейчас уже на наш только портал vybory.gov.ru по ДЭГ очень серьёзные атаки идут. Давайте по странам распределение: 50% атак идут из США, из Германии — 25%, из Кореи — 20%, из Китая — 5%", — заявила Памфилова.

Кроме того, имели место атаки на ЕПГУ. В половине случаев они были совершены из США, четверть атак исходила с территории Германии, 10% — из Китая, ещё пять процентов — с Украины.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.