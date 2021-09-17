Миллер предрёк дефицит газа в европейских хранилищах к отопительному сезону

В осенне-зимний период Европа войдёт с дефицитом газа в подземных хранилищах, ведь отставание закачки топлива очень большое. Об этом заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Все эксперты в Европе и Азии говорят о том, что это отставание в закачке газа в подземные хранилища в Европе не наверстать. Европа войдёт в осенне-зимний период с дефицитом в подземных хранилищах", — сказал он на годовом общем собрании Международного делового конгресса.

Миллер заметил, что на данный момент отставание закачки голубого топлива составляет 22,9 миллиарда кубометров и это очень большая величина. Вопросом сейчас остаётся только объём дефицита газа на начало периода, уточнил председатель правления компании.