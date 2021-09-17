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Миллер предрёк дефицит газа в европейских хранилищах к отопительному сезону

Кроме того, глава "Газпрома" считает, что цены на голубое топливо в ближайшее время могут побить ранее установленные рекорды.

17 сентября, 10:47
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Petr David Josek</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Petr David Josek

В осенне-зимний период Европа войдёт с дефицитом газа в подземных хранилищах, ведь отставание закачки топлива очень большое. Об этом заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Все эксперты в Европе и Азии говорят о том, что это отставание в закачке газа в подземные хранилища в Европе не наверстать. Европа войдёт в осенне-зимний период с дефицитом в подземных хранилищах", — сказал он на годовом общем собрании Международного делового конгресса.

Миллер заметил, что на данный момент отставание закачки голубого топлива составляет 22,9 миллиарда кубометров и это очень большая величина. Вопросом сейчас остаётся только объём дефицита газа на начало периода, уточнил председатель правления компании.

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Уже сейчас цены на газ в Европе бьют все рекорды из-за растущего спроса, однако Миллер заметил, что в ближайшее время они могут увеличиться ещё сильнее. Но даже при таком развитии событий поставки сжиженного природного газа идут на более привлекательный азиатский рынок, добавил глава "Газпрома".

Напомним, 9 сентября газ в Европе подорожал до 700 долларов. 14 сентября цена на топливо пробила отметку в $800, 15 сентября стоимость газа впервые в истории достигла $900, но к концу дня снова рухнула. Котировки в течение дня достигали пика в 963,9 доллара. При этом эксперт спрогнозировал рост цен на газ в Европе до $1000 за тысячу кубометров.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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