Омбудсмен Боснии и Герцеговины: По сравнению с Россией мы находимся на начальном этапе наблюдения за выборами
По мнению правозащитника, в Сараеве должны использовать опыт России при проведении голосования в своей стране.
Уполномоченный по правам человека Боснии и Герцеговины Люблинко Митрович высоко оценил подготовку и проведение парламентских выборов в России. Своими впечатлениями он поделился во время посещения Центра наблюдения за выборами в Подмосковье. Омбудсмен рассказал, что в его стране первые парламентские выборы были проведены около 30 лет назад, но в России за это время избирательная система достигла настоящего прорыва.
Омбудсмен Боснии и Герцеговины: По сравнению с Россией мы находимся на начальном этапе наблюдения за выборами. Видео © LIFE
"Я был в этом центре всего несколько часов, но уже сейчас могу сказать, что по сравнению с Россией мы находимся на начальном этапе наблюдения за выборами, Россия ушла очень далеко. Я хотел бы, чтобы представители исполнительной и законодательной власти Боснии и Герцеговины также посмотрели, как происходят эти выборы и использовали этот опыт в своей стране", — признался он.
Лайф уже сообщал, что порядка 100 тысяч наблюдателей находятся на участках на выборах в Госдуму. Ещё сотни добровольцев сейчас разместились на избирательных участках за рубежом.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября. За голосованием можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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