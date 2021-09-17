На Кубани на думских выборах проголосовал 97-летний участник штурма Берлина. Видео © "Кубань 24"

Фронтовик, участник штурма Берлина, ветеран Великой Отечественной войны 97-летний Василий Стрежнев проголосовал на думских выборах на участке в городе Ейске Краснодарского края. Об этом сообщает издание "Кубань 24". Ветерана встретили с букетом цветов и улыбками.

"Хочется видеть Россию богатой и хорошо вооружённой, народ — счастливым. Чтобы другие страны пусть и не боялись бы, но стеснялись по-настоящему", — поделился Стрежнев в беседе с журналистами.

Ранее Лайф рассказывал, что в Кузбассе на думских выборах проголосовала столетняя участница ВОВ. Бабушка призналась, что за годы Великой Отечественной сдала 11 литров крови. Старшая операционная сестра практически круглые сутки проводила в больнице.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.