На Кубани на думских выборах проголосовал 97-летний участник штурма Берлина
В беседе с журналистами ветеран отметил, что хочет видеть Россию богатой, счастливой и хорошо вооружённой, чтобы "другие страны стеснялись по-настоящему".
На Кубани на думских выборах проголосовал 97-летний участник штурма Берлина. Видео © "Кубань 24"
Фронтовик, участник штурма Берлина, ветеран Великой Отечественной войны 97-летний Василий Стрежнев проголосовал на думских выборах на участке в городе Ейске Краснодарского края. Об этом сообщает издание "Кубань 24". Ветерана встретили с букетом цветов и улыбками.
"Хочется видеть Россию богатой и хорошо вооружённой, народ — счастливым. Чтобы другие страны пусть и не боялись бы, но стеснялись по-настоящему", — поделился Стрежнев в беседе с журналистами.
Ранее Лайф рассказывал, что в Кузбассе на думских выборах проголосовала столетняя участница ВОВ. Бабушка призналась, что за годы Великой Отечественной сдала 11 литров крови. Старшая операционная сестра практически круглые сутки проводила в больнице.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.
За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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