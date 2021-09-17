В Минздраве рассказали, сколько россиян привились хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса
При этом, как указал глава ведомства Михаил Мурашко, получил два компонента антиковидных препаратов уже 41 миллион соотечественников.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
С самого начала прививочной кампании почти 47,5 миллиона человек в России получили хотя бы один компонент вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Первым компонентом привито от коронавируса почти 47,5 миллиона [человек], двумя — 41 миллион", — сказал глава Минздрава журналистам.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, почему переболевшим ковидом особенно важно привиться от гриппа. Она напомнила также, что между вакцинацией от гриппа и коронавируса должен пройти месяц.
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