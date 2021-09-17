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В Минздраве рассказали, сколько россиян привились хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса

При этом, как указал глава ведомства Михаил Мурашко, получил два компонента антиковидных препаратов уже 41 миллион соотечественников.

17 сентября, 11:06
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

С самого начала прививочной кампании почти 47,5 миллиона человек в России получили хотя бы один компонент вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Первым компонентом привито от коронавируса почти 47,5 миллиона [человек], двумя — 41 миллион", — сказал глава Минздрава журналистам.

Названо число привившихся "Эпиваккороной" россиян

Названо число привившихся "Эпиваккороной" россиян

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, почему переболевшим ковидом особенно важно привиться от гриппа. Она напомнила также, что между вакцинацией от гриппа и коронавируса должен пройти месяц.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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