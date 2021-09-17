Королева разврата: Зачем Екатерина отправляла фаворитов в постель своей фрейлины Ни до Екатерины Великой, ни после неё распутство царствующей особы не достигало столь широких масштабов и не выставлялось напоказ так вызывающе. 17 сентября, 11:05 1560454 1560454 Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia

Развратный век

Всего у Екатерины II было 23 фаворита, среди которых наиболее известными стали Григорий Орлов, Григорий Потёмкин, Сергей Салтыков, Семён Зорич, Александр Ланской и Платон Зубов. Уникальность ситуации была не в количестве любовников, а в том, что фавориты императрицы, даже те, кто не обладал выдающимся умом, могли влиять на судьбы страны. А разврат достигал такого масштаба, что вольно или невольно в него вовлекалось всё императорское окружение. Поговаривали, что циничный Григорий Орлов не только "перепробовал" всех фрейлин императрицы, но и развратил свою 13-летнюю родственницу. Не был безгрешен в отношении юных племянниц и Григорий Потёмкин.

Там, где другая женщина стыдилась бы и краснела, "просвещённая" императрица видела лишь необходимость удовлетворения телесного желания. Заниматься подбором фаворитов ей было некогда, эту функцию выполнял её приближённый — Григорий Потёмкин, он и поставлял Екатерине здоровых, внешне приятных, воспитанных и более-менее умных молодых людей.

Григорий Потёмкин и Екатерина II. Фото © Wikipedia

Поговаривали, что некоторые за возможность попасть в императорскую постель платили Потёмкину огромные взятки. Оценить же харизму претендента (а главное, его мужскую силу) должны были екатерининские фрейлины. Одной из таких наперсниц императрицы и являлась графиня Анна Протасова — двоюродная сестра Орлова, возможно, именно та, которую он развратил.

Не было счастья, да несчастье помогло

Семнадцатилетняя Анна Протасова была представлена ко двору братом Григория Орлова Алексеем Орловым. Сначала она заняла место статс-фрейлины, а с возрастом, когда стало понятно, что она так и не выйдет замуж, Протасова стала камер-фрейлиной, то есть отвечала за подготовку императрицы ко сну. Наперсницей Екатерины Протасова стала после скандала с другой фрейлиной — красоткой Прасковьей Брюс, которую застукали в постели с очередным фаворитом Екатерины. Императрица была так взбешена, что заменила её на Протасову.

Сейчас на портрете Протасовой перед нами предстаёт, быть может, и не очень красивая, но видная женщина. А по меркам XVIII века она была уродлива: чёрные волосы были как проволока, а главное — у Протасовой была очень смуглая кожа. "Безобразная и чёрная, как королева островов Таити, она постоянно жила при дворе", — писала о ней графиня Варвара Головина, приближённая императрицы Елизаветы Алексеевны — супруги Александра I.

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Другой свидетель писал следующее: "Протасова была отталкивающе безобразна, черна, бородата и весьма смешила величественностью своего вида". Отныне Екатерина могла не ожидать предательства. Во-первых, Протасову мужчины считали непривлекательной, а во-вторых, у этой фрейлины было такое качество, как благодарность Екатерине за оказанные ей преференции. Семья Протасовой была весьма бедной, а благодаря благосклонности императрицы Анна Протасова могла не переживать о хлебе насущном. Более того, отныне она могла вызывать к себе племянниц и заниматься их воспитанием и образованием.

Екатерина вскоре стала настолько ей доверять, что поручила надзор за фрейлинами, а также воспитание "девицы Алексеевой", которую почитали за дочь Екатерины и Григория Орлова.

Три дня и три ночи

По слухам, именно Протасовой вменялось в обязанность "пробовать" фаворитов, перед тем как отправлять их в покои императрицы. О том, как это происходило, писал в своих мемуарах гражданский губернатор Тобольска Александр Тургенев. После того как выбор Потёмкина падал на одного из офицеров, с ним беседовали, определяя умственные способности. Затем претендента осматривал лейб-медик императрицы Джон Роджерсон, он же выносил вердикт о состоянии здоровья будущего любовника Екатерины.

Только после этого фаворита посылали "на пробу" к Анне Протасовой. "Испытание" длилось три ночи подряд, после чего Протасова докладывала Екатерине, достоин ли претендент императорской постели. Последнее слово всегда оставалось за императрицей.

Если она оказывалась благосклонна, то далее события разворачивались следующим образом. В 10 часов вечера императрица шла почивать. Её личная прислуга Марья Перекусихина вводила молодого человека, одетого в шёлковый шлафрок, в опочивальню царицы и оставляла его там под благовидным предлогом — якобы он должен был почитать императрице книгу. Шлафроком в те годы называли "парадное неглиже" — мужской домашний халат. Что происходило дальше, покрыто мраком.

Утром Перекусихина как ни в чём не бывало выводила гостя из опочивальни и передавала его камергеру Захару, который докладывал фавориту, что государыня назначила его флигель-адъютантом (должность, которую обычно занимали все фавориты), передавал ему флигель-мундир, украшенный бриллиантовым аграфом (застёжкой), и 10 тысяч рублей — на карманные расходы. После чего фаворит водворялся в покоях, где жили все фавориты, и вскоре его передняя наполнялась сановниками, которые спешили его поздравить с новым "назначением".

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Отныне он должен был сопровождать императрицу и днём и ночью. Днём он бывал на официальных приёмах, на встречах с послами и сановниками. А ночью должен был удовлетворять в постели все прихоти стареющей женщины. "Осечки" не допускались. Днём фаворит должен был быть галантным кавалером, ночью — страстным и ненасытным любовником. Если фаворит переставал устраивать императрицу, его осыпали подарками, назначали пенсию — и он покидал "служебные апартаменты".

Бывало и так, что фавориты влюблялись во фрейлин Екатерины и сами умоляли её отпустить их. Так произошло с фаворитом Александром Дмитриевым-Мамоновым, который без памяти влюбился во фрейлину Дарью Щербатову и был прощён Екатериной и отпущен с молодой женой в имение. Такие случаи ещё больше убеждали Екатерину II не держать подле себя молодых и красивых женщин и ценить Протасову. Она даже прозвала её королевой, очевидно, подразумевая, что та запросто могла быть королевой каких-нибудь туземцев.

Всегда не замужем, всегда при дворе

Аркадий Морков и Анна Протасова. Фото © Wikipedia

Нельзя сказать, что Екатерина не предпринимала шагов, чтобы устроить личную жизнь своей наперсницы. Она немало хлопотала, чтобы выдать её замуж за графа Аркадия Моркова. Этот царский сановник тоже не был красавцем, но имел острый ум и насмешливый нрав. Услышав о намерениях императрицы, он наотрез отказался жениться на Протасовой, заявив: "Она дурна, я дурён, мы только обезобразим людской род".

Поговаривали, что Протасова до конца жизни была влюблена в Григория Орлова, который женился на её двоюродной сестре. Французский дипломат барон де Корберон отмечал, что после женитьбы Орлова на 18-летней Екатерине Зиновьевой Протасова впала во мрачное настроение, почти помешательство. Её состояние усугубилось, когда после смерти молодой супруги Орлов сошёл с ума и впал в детство.

В 1803 году она купила имение Орлино и построила в нём храм во имя Преображения Господня. В звании камер-фрейлины Протасова числилась вплоть до 1823 года, после чего ушла "в отпуск", так как совершенно ослепла. Умерла она в возрасте 81 года в Санкт-Петербурге и была погребена в одном из храмов Александро-Невской лавры. Однако многие историки не доверяют записям Тургенева.

Авторы Майя Новик