Казарма с выходом в астрал: Почему в России расформировали подразделение боевых экстрасенсов Специалисты читали мысли глав иностранных государств, допрашивали чеченских боевиков, предсказывали взрывы на атомных объектах и могли указывать, где находятся атомные подводные лодки противника. 25 сентября, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Историю подразделения "боевых экстрасенсов" в СССР и в 1990-х годах в России молва плотно связывает с воинской частью № 10003, существовавшей с 1989 года и расформированной в 2003-м. Исследования паранормальных способностей человеческой психики начались задолго до конца 1980-х годов. Этим занимался ещё НКВД в 1930-х годах, а во время войны психику человека пытались изучить нацисты. Во второй половине XX века интерес военных к этой области вспыхнул с новой силой по обе стороны океана — СССР и США вели свои разработки. У нас эти исследования возглавлял генерал-лейтенант Алексей Савин.

Он утверждал, что в 1980-х в Министерство обороны СССР обратилась группа экстрасенсов, которые уверяли военных, что могут не только находить людей и лечить, но и устанавливать местонахождение пропавших кораблей и подводных лодок. Выяснить их способности приказали Савину. Он обнаружил, что несколько человек действительно обладают уникальными талантами, и доложил об этом начальнику Генерального штаба генералу армии Михаилу Моисееву. Так уж случилось, что интерес к теме проявил не только Савин, но и офицеры повыше его рангом, было решено изучить таланты подобных людей. Якобы именно для этого и была создана воинская часть № 10003, весь штат которой сначала состоял из десяти человек. Так в СССР появилась программа "Развитие скрытых возможностей и способностей человека".

Вскоре для её реализации в исследовательскую группу были набраны сотни человек, среди которых значились военные, сотрудники МВД, студенты и преподаватели, медики и артисты, пенсионеры и пионеры. Главной задачей специалистов было превратить людей со скрытыми или неявно выраженными способностями в сверхлюдей, способных проникать в голову к врагам, сжигать силой мысли компьютеры, вызывать сбои программного обеспечения, а главное — уметь допрашивать шпионов и изымать информацию из их мозга.

Алексей Савин. Фото © "Военное обозрение"

В результате взаимодействия военных медиков и биологов с экстрасенсами якобы была создана уникальная программа обучения, во время которой люди налаживали "связь" с собственным подсознанием и раскрывали способности своего организма. У них появлялись способности читать чужие мысли, видеть образы, которые представляет другой человек, читать документы, спрятанные от них в сейф, и наконец управлять поведением другого человека. Разумеется, все эти способности Министерство обороны надеялось применять в случае войны.

Сверхспособности

Савин утверждает, что группа подготовленных "специалистов" могла с высокой долей точности указать на карте, где находятся подводные лодки СССР и НАТО, а подготовленные спецы и сейчас служат на флоте. Более того, экстрасенсы из воинской части № 10003 якобы с точностью в 85% находили на карте и во время полёта наземные цели для бомбометания. Они же могли отследить психическое и физическое состояние каждого офицера и солдата, выходящего на боевые задания. Более того, по фото они якобы определяли техническое состояние боевых машин и состояние здоровья и психики офицеров вероятного противника.

Подопечные Савина вскоре выяснили, что развитие возможностей влияет и на психику человека, повышает дисциплину. Для этого была набрана группа из "старослужащих". Через несколько недель от развязных солдат не осталось и следа. Все они стали подтянутыми, бросили курить, кто-то стал писать стихи, кто-то — рисовать картины. Они ходили босыми ногами по углям и битому стеклу, могли силой воли отключать болевые рецепторы и быстро учили иностранные языки.

Фото © ТАСС / Дмитрий Озеров

В 1990-х годах группа военных экстрасенсов была отправлена в Чечню — это подтверждал полковник запаса Николай Поросков в статье "Суперсолдат для войн будущего" в журнале "Армейский сборник". Там экстрасенсы занимались взломом компьютеров и допросами пленных.

Алексей Савин утверждает, что в 1990-х военные специалисты участвовали в подавлении бандитской войны в Элисте. Группа военных специалистов быстро составила список криминальных элементов, выделив самых опасных, нашла на карте города места проживания бандитов и схроны с оружием. Экстрасенсы якобы смогли помочь местной милиции обезглавить банды, взяв главарей, и уехали, пока о них никто не прослышал, оставив местные силовые органы зачищать остатки преступных формирований.

В 1991 году произошла ситуация, поставившая карьеру Савина под вопрос. Кто-то из подопечных спрогнозировал сильное землетрясение на Камчатке. Предупреждение о событии разослали по воинским частям, но известие спровоцировало панику — некоторые офицеры стали проситься в отпуск, чтобы уехать из опасных мест. Узнав об этом, Генштаб якобы предупредил Савина о том, что его погоны полетят, если землетрясения не будет. Однако земная кора не подвела, и землетрясение всё-таки случилось. Всё совпало — место и мощность, ошибка была только в эпицентре — специалист воинской части № 10003 ошибся на несколько километров.

Диверсанты или казнокрады

Любопытно, что Савин сотрудничал и с прямыми неприятелями России — британцами. Например, одним из выдающихся достижений своего подразделения он считал предсказание взрыва на атомном объекте в Глазго. Якобы благодаря этому предсказанию англичане предотвратили катастрофу и так обрадовались, что вызвали Савина в посольство и вручили ему подарок. Тут напрашивается вопрос: не проводились ли исследования в воинской части № 10003 под внимательным присмотром иностранных агентов? И не был ли проект пустым оттягиванием средств от Российской армии? Ведь, например, катастрофическое землетрясение в Нефтегорске в 1995 году почему-то никто из экстрасенсов не предсказал. Город лежал в развалинах, пока это не обнаружили обычные вахтовые рабочие, летевшие на вертолёте на смену.

Фото © ТАСС / Владимир Машатин

Очевидно, что успехи воинской части № 10003 были явно недостаточны. В 1999 году прозвенел первый звонок — председатель комиссии по борьбе с лженаукой академик Евгений Александров выступил с докладом о том, что все исследования воинской части № 10003 не стоят и выеденного яйца, а миллионы Министерства обороны тратятся впустую. С одной стороны, академик разоблачил лжеучёных, с другой — открыто признал, что исследования в данной области велись. "В этой части действительно писали отчёты о том, как они читают мысли иностранных руководителей. Понятно, что это абсолютная чепуха. Наука не видит ни малейших оснований для таких басен", — возмущался Александров.

К этому моменту штат воинской части разросся до 50 человек, а на эксперименты выделялись миллионы. Под крышей воинской части работали уже не только военные, но и какие-то непонятные частные компании, которые занимались всякой нетрадиционной медициной и паранормальными явлениями, а "экстрасенсы" даже составляли гороскопы для отдельных военных судов. Поэтому немудрено, что в 2003 году часть прикрыли, а руководитель ушёл в отставку. Впрочем, он и сейчас утверждает, что разработки "пси-способностей" в армии ведутся, но об этом мало кто знает. Ну и хорошо. Тайное в Министерстве обороны всегда должно оставаться тайным.

Авторы Майя Новик