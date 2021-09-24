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Высокие ставки: Почему фильм "Холодный расчёт" может стать продолжением "Таксиста" Роберта Де Ниро

Журналист Сергей Изотов — о том, выберется ли главный герой, игрок в покер Уильям (Оскар Айзек), в психологическом триллере Пола Шредера из грязной реальности охранника в иракской тюрьме.

24 сентября, 20:33
<p>Коллаж © LIFE. © "Холодный расчёт", режиссёр и сценарист Пол Шредер / Kinopoisk.ru</p>

Коллаж © LIFE. © "Холодный расчёт", режиссёр и сценарист Пол Шредер / Kinopoisk.ru

До российского зрителя дошёл новый фильм легендарного американского сценариста и режиссёра Пола Шредера. Именно он был автором культового "Таксиста", снятого Мартином Скорсезе и прославившего Роберта Де Ниро в далёком 1976-м. В своей новой работе "Холодный расчёт" Шредер мастерски оперирует крупными и общими планами, а также вставками неоновых вывесок казино, тем самым создавая атмосферу криминального неонуара. Даже если вам покажется, что это фильм про удачливого игрока в покер и большой куш, не верьте своим глазам, ведь ставки в этой игре окажутся намного выше.

Впервые фильм был представлен на международном кинофестивале в Венеции, а одним из его продюсеров стал Мартин Скорсезе. Множественная похвала критиков и один из самых востребованных голливудских актёров последнего времени Оскар Айзек ("Звёздные войны", "Дюна"), безусловно, привлекут внимание зрителя. Однако если вы ждёте захватывающий криминальный триллер в духе "Таксиста" или "Бешеного быка", то фильм не оправдает ваших ожиданий. В этот раз Шредер делает упор на психологическую драму, а кровавую развязку картины он оставляет за закрытыми дверями.

По сюжету бывший солдат Уильям Телл (Оскар Айзек), отсидев положенные восемь лет за военные преступления в иракской тюрьме Абу-Грейб, начинает новую жизнь. Став профессиональным игроком в покер, он вновь встречает майора Джона Гордо (Уиллем Дефо), под руководством которого служил в Ираке. Здесь же к Теллу подходит сын одного из его бывших сослуживцев Кёрк (Тай Шеридан). Молодой человек просит бывшего военного помочь ему отомстить Гордо за смерть отца.

Актёрский состав более чем лаконичен: главный герой, антагонист и парочка второстепенных персонажей. Оскар Айзек здесь получил возможность максимально реализовать свои возможности драматического актёра. Центральный образ, крупные планы и стальной взгляд на фоне посттравматического синдрома. Это именно тот тип героя, который главенствовал в Голливуде в конце 70-х — начале 90-х годов. Именно в таком амплуа зрителю запомнились и Роберт де Ниро, и Аль Пачино. Только вот Айзек не только не дотягивает до своих великих предшественников, но и явно проигрывает своему экранному визави Уиллему Дефо. Даже с учётом того, что Дефо здесь присутствует больше как образ, как то самое ружьё, которое пока висит, остаётся незамеченным, но рано или поздно выстрелит.

Стоит отметить, что 75-летний Шредер один из самых известных сценаристов современности. Именно выверенные диалоги и неожиданные развязки сюжетной линии — одна из самых сильных его сторон. И "Холодный расчёт" здесь не стал исключением. Ещё один неоспоримый плюс картины — идеально подобранный темп повествования. Для того чтобы постоянно держать зрителя в напряжении, режиссёр использует довольно простой, но действенный приём смены планов: зал казино меняется неброским интерьером гостиничного номера, а коктейль-бар резко превращается в тёмное шоссе, освещённое лишь фарами едущих впереди автомобилей. Кроме того, особый темп задаёт и музыка, написанная для фильма Робертом Левоном Бином (Black Rebel Motocycle Club) и Джанкарло Вулькано.

И, как обычно, Шредер не обходит стороной политику. И история бывшего военного и его личной вендетты преподносится им как манифест против военных преступлений администрации Джоржда Буша – младшего в Ираке. Не случайно в фильме есть отсылки к издевательствам над пленными в иракской Абу-Грейбе. Информация о пытках вызвала в своё время международный политический скандал, но за эти преступления понесли наказания лишь исполнители.

Почему блокбастер "Дюна" обещает стать культовым фильмом нового поколения

Почему блокбастер "Дюна" обещает стать культовым фильмом нового поколения

Авторы
Сергей Изотов

Сергей Изотов

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