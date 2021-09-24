Высокие ставки: Почему фильм "Холодный расчёт" может стать продолжением "Таксиста" Роберта Де Ниро Журналист Сергей Изотов — о том, выберется ли главный герой, игрок в покер Уильям (Оскар Айзек), в психологическом триллере Пола Шредера из грязной реальности охранника в иракской тюрьме. 24 сентября, 20:33 Коллаж © LIFE. © "Холодный расчёт", режиссёр и сценарист Пол Шредер / Kinopoisk.ru

До российского зрителя дошёл новый фильм легендарного американского сценариста и режиссёра Пола Шредера. Именно он был автором культового "Таксиста", снятого Мартином Скорсезе и прославившего Роберта Де Ниро в далёком 1976-м. В своей новой работе "Холодный расчёт" Шредер мастерски оперирует крупными и общими планами, а также вставками неоновых вывесок казино, тем самым создавая атмосферу криминального неонуара. Даже если вам покажется, что это фильм про удачливого игрока в покер и большой куш, не верьте своим глазам, ведь ставки в этой игре окажутся намного выше.

Впервые фильм был представлен на международном кинофестивале в Венеции, а одним из его продюсеров стал Мартин Скорсезе. Множественная похвала критиков и один из самых востребованных голливудских актёров последнего времени Оскар Айзек ("Звёздные войны", "Дюна"), безусловно, привлекут внимание зрителя. Однако если вы ждёте захватывающий криминальный триллер в духе "Таксиста" или "Бешеного быка", то фильм не оправдает ваших ожиданий. В этот раз Шредер делает упор на психологическую драму, а кровавую развязку картины он оставляет за закрытыми дверями.

По сюжету бывший солдат Уильям Телл (Оскар Айзек), отсидев положенные восемь лет за военные преступления в иракской тюрьме Абу-Грейб, начинает новую жизнь. Став профессиональным игроком в покер, он вновь встречает майора Джона Гордо (Уиллем Дефо), под руководством которого служил в Ираке. Здесь же к Теллу подходит сын одного из его бывших сослуживцев Кёрк (Тай Шеридан). Молодой человек просит бывшего военного помочь ему отомстить Гордо за смерть отца.

Актёрский состав более чем лаконичен: главный герой, антагонист и парочка второстепенных персонажей. Оскар Айзек здесь получил возможность максимально реализовать свои возможности драматического актёра. Центральный образ, крупные планы и стальной взгляд на фоне посттравматического синдрома. Это именно тот тип героя, который главенствовал в Голливуде в конце 70-х — начале 90-х годов. Именно в таком амплуа зрителю запомнились и Роберт де Ниро, и Аль Пачино. Только вот Айзек не только не дотягивает до своих великих предшественников, но и явно проигрывает своему экранному визави Уиллему Дефо. Даже с учётом того, что Дефо здесь присутствует больше как образ, как то самое ружьё, которое пока висит, остаётся незамеченным, но рано или поздно выстрелит.

Стоит отметить, что 75-летний Шредер один из самых известных сценаристов современности. Именно выверенные диалоги и неожиданные развязки сюжетной линии — одна из самых сильных его сторон. И "Холодный расчёт" здесь не стал исключением. Ещё один неоспоримый плюс картины — идеально подобранный темп повествования. Для того чтобы постоянно держать зрителя в напряжении, режиссёр использует довольно простой, но действенный приём смены планов: зал казино меняется неброским интерьером гостиничного номера, а коктейль-бар резко превращается в тёмное шоссе, освещённое лишь фарами едущих впереди автомобилей. Кроме того, особый темп задаёт и музыка, написанная для фильма Робертом Левоном Бином (Black Rebel Motocycle Club) и Джанкарло Вулькано.

И, как обычно, Шредер не обходит стороной политику. И история бывшего военного и его личной вендетты преподносится им как манифест против военных преступлений администрации Джоржда Буша – младшего в Ираке. Не случайно в фильме есть отсылки к издевательствам над пленными в иракской Абу-Грейбе. Информация о пытках вызвала в своё время международный политический скандал, но за эти преступления понесли наказания лишь исполнители.

Авторы Сергей Изотов