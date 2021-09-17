Почему блокбастер "Дюна" обещает стать культовым фильмом нового поколения Журналист Сергей Изотов — о том, почему новая экранизация культового романа Фрэнка Герберта Дени Вильнёва лучше, чем фильм Дэвида Линча 1984-го, однако вряд ли станет новыми "Звёздными войнами". 17 сентября, 08:50 Кадр из фильма © "Кинопоиск"

В своё время именно культовый роман Фрэнка Герберта стал прообразом самой успешной киносаги современности "Звёздные войны". Его неудачно экранизировал в 80-х сам Дэвид Линч, а по его мотивам в 90-е была создана популярная компьютерная игра. Очередную попытку вдохнуть новую жизнь в планету Арракис предпринял Дени Вильнёв. Его фильм можно назвать визуальным оргазмом, однако продолжительность картины более чем в два с половиной часа во многом смазывает этот эффект.

В российский прокат вышла "Дюна" Дени Вильнёва. Новая экранизация одноимённого романа Фрэнка Герберта уже снискала восьмиминутную овацию на кинофестивале в Венеции, а также была расхвалена критиками. По общему мнению рецензентов Rotten Tomatos, проблемы с излишне громоздким исходным материалом Вильнёв с лихвой компенсирует масштабами и амбициями визуальной составляющей киноадаптации. А британская The Guardian даже назвала новую "Дюну" напоминаем того, каким должен быть голливудский блокбастер.

Дени Вильнёв не первый режиссёр, решивший воплотить на экране историю Дома Атрейдесов. В 1984-м на экраны вышла "Дюна" Дэвида Линча. Несмотря на немыслимый для начала 80-х бюджет в $45 млн и звёздный для того времени актёрский состав (молодой Кайл Маклахлен, Стинг, красавица Рейчел из "Бегущего по лезвию" Шон Янг и легендарный Патрик Стюарт), фильм провалился в прокате, а критики почти единогласно назвали его худшим фильмом года. Позднее и сам Линч в многочисленных интервью неоднократно вспоминал о нём как о своём самом большом провале.

Тем не менее такая история не остановила одного из самых главных визионеров современного Голливуда. После успешных "Прибытия" и "Бегущего по лезвию – 2049" Вильнёв взялся за исполнение своей мечты: экранизацию романа Фрэнка Герберта. И надо сказать, что в этом деле он намного превзошёл Линча. Впрочем, при бюджете в $165 млн и современных возможностях компьютерной графики это было не так и сложно.

Действительно, к визуальной части картины сложно предъявить хоть какие-то претензии. Здесь идеально воссоздан мир пустынной планеты Арракис, космические корабли и техника по добыче спайса, масштабные батальные сцены и хорошо поставленные бойцовские поединки. При этом мрачная готика здесь соседствует с яркой пустыней, а взгляд невольно пытается разглядеть самые маленькие детали. И, конечно, здесь не обойдётся и без легендарных песчаных червей, поедающих всё на своём пути и вызывающих невольный ужас у зрителя, но будут и другие животные, которые вызовут совсем другие эмоции.

Ещё одна беспроигрышная ставка — актёрский состав. В главных ролях здесь восходящие звёзды Голливуда Тимоти Шаламе (Пол Атрейдес) и Зендея (Чани). И смотрится на экране эта пара отнюдь не хуже линчевского дуэта. В одной из ключевых ролей — наставника Пола Дункана Айдахо — звезда сериала "Игра престолов" Джейсон Момоа, главного антагониста барона Владимира Харконнена сыграл Стеллан Скарсгард, а его приспешника Глоссу Раббана Дейв Батиста. И, конечно, нельзя не назвать Хавьера Бардема (Стилгар) и Шарлотту Рэмплинг (Бене Гессерит), хотя экранного времени им выделено не так уж и много.

Только вот от крутых спецэффектов и модных актёров тоже можно устать. Затянутость, слишком медленное развитие сюжета и тревожная монотонная музыка могут наскучить. И к концу фильма некоторые зрители рискуют погрузиться в глубокий сон. Также нужно понимать, когда покупаешь билет, что "Дюна" Вильнёва это только часть романа. И повествование в фильме обрывается на середине. Сам режиссёр в разговоре с Vanity Fair объяснил это тем, что мир "Дюны" слишком сложный, чтобы уместить его в одном фильме. А значит, нас ждёт продолжение истории. И не только "Дюна-2".

Авторы Сергей Изотов