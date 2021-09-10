Почему фильм "Петровы в гриппе", собрав всё лучшее из "Брата" и "Ассы", закончил хуже, чем "Груз 200" Журналист Сергей Изотов — о том, почему воспетая критиками Каннского фестиваля картина Кирилла Серебренникова может не понравиться зрителю. 10 сентября, 17:44 Коллаж © LIFE. Кадр из видео © YouTube / SonyPicturesRU / реж. Кирилл Серебренников, сценаристы Кирилл Серебренников, Алексей Сальников

Роман "Петровы в гриппе и вокруг него" уральского писателя Алексея Сальникова, ставший победителем премии "Национальный бестселлер" в 2018 году, в своё время был неоднозначно воспринят в обществе. Кто-то увидел в книге магию российской действительности, а кто-то посчитал её четырёхстраничным гомогенным кошмаром. Скорее всего, похожая судьба ждёт и экранизацию романа режиссёра Кирилла Серебренникова. Ведь по большому счёту это кино рассчитано на критиков и небольшую категорию поклонников творчества как автора романа, так и самого Серебренникова.

Фильм "Петровы в гриппе" уже проделал нелёгкий путь. Он должен был быть представлен на Каннском кинофестивале ещё в 2020 году, но коронавирус внёс свои коррективы. Премьера картины состоялась лишь в этом году и вызвала интерес не только среди российских, но и западных критиков. И это неудивительно, ведь многие на Западе ассоциируют имя режиссёра с его резонансным делом. Именно так называемое дело Серебренникова за рубежом часто считают инспирированной атакой на свободу творчества в России. При этом сам фильм некоторые западные критики так и не поняли. Оценив техническое мастерство и дерзость, они посчитали российскую картину, длящуюся без малого два с половиной часа, излишне "гриппозной" и сюрреалистичной.

Официальный трейлер фильма "Петровы в гриппе". Видео © YouTube / SonyPicturesRU / реж. Кирилл Серебренников, сценаристы Кирилл Серебренников, Алексей Сальников

Казалось бы, сам роман уральского писателя Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него" подталкивает к такому прочтению. Книга совмещает в себе несколько сюжетных линий и содержит множество аллюзий. Серебренников придерживается основной канвы, но, как и следует любому художнику, вкладывает в своё произведение немного другие смыслы. Сохраняя эсхатологию Сальникова и формальный сюжет романа, режиссёр выводит на первый план окружающую героев действительность. И это даже не заснеженный Екатеринбург, где, собственно, происходит действие и картины, и романа. Это скорее безымянный город-миллионник, буквально вырванный из "Нелюбви" Андрея Звягинцева. Это та Россия конца 90-х – начала нулевых, которую многие давно хотели бы забыть.

Кино Серебренникова сложно назвать прорывом. Ведь пока ты сидишь в кинозале, то невольно думаешь, что эти планы и кадры ты уже где-то видел. То ли в "Брате" или "Жмурках" Алексея Балабанова, то ли в "Ночном дозоре" Тимура Бекмамбетова, то ли в "Стране глухих" Валерия Тодоровского. Ощущение, что Серебренников попытался соединить все напластования российского кино 90-х и 2000-х годов. При этом щедро разбавив ленту литературщиной: поэтический вечер в библиотеке, закончившийся кровавой дракой, самоубийство молодого писателя (непризнанного гения) или демонический Артюхин Игорь Дмитриевич (АИД), играющий роль Воланда в жизни Петрова.

Главным достоинством фильма стала потрясающая работа Владислава Опельянца. Все кадры настолько выверены, что иногда кажется, что это не фильм и даже не фотография, а картина. Именно визуальный ряд был отмечен специальным призом Высшей технической комиссии на 74-м Каннском фестивале. И, конечно, отдельного внимания заслуживает актёрский состав, который здесь получился поистине звёздным. Причём роли получили не только уже прославленные и именитые актёры, такие как Чулпан Хаматова (Петрова), Юлия Пересильд (Марина), Юра Борисов (Саша) или Юрий Колокольников (Артюхин Игорь Дмитриевич). В эпизодических ролях "засветились" украинский музыкант Иван Дорн, литературный критик Анна Наринская и рэпер Хаски.

Умело подобранный саундтрек (помимо трека "Реванш" Хаски в фильме звучат песни Летова и Чистякова) вполне может поставить ленту в один ряд с "Братом" или соловьёвской "Ассой". И, конечно, "Петровы в гриппе" не первый фильм, где Серебренников проявил свой музыкальный вкус. В том же "Лете" помимо песен "Кино" и "Зоопарка" звучат легендарные Игги Поп и Talking Heads.

Но у "Петровых в гриппе" есть и один большой минус. И это отнюдь не продолжительность картины, особенно с учётом того, что сегодня редкий блокбастер идёт меньше двух часов. В фильме слишком явно эксплуатируется образ постсоветской России, которую обычно рисуют на Западе. Все эти штампы и клише с водкой и пенсионерами, проклинающими Горби и Ельцина, чернухой и трупами в подъезде, подчёркнутым натурализмом и приветом из советского прошлого, может быть, и интересны части аудитории, ностальгирующей по 90-м, но сегодня для большинства зрителей скучны.

Наверное, ещё лет 10–15 назад "Петровых в гриппе" можно было бы посчитать прорывом, но сегодня это всего лишь ностальгия по упущенной молодости. Да и то особо впечатлительный зритель может и не досидеть до чёрно-белых воспоминаний об одном советском утреннике с пьяными Дедом Морозом и Снегурочкой и выйти из зала после сцены, в которой перерезают горло ребёнку.

Авторы Сергей Изотов