Пророчества на 2022 год: Почему предсказания о катаклизмах могут исполниться после Нового года Пророки из древности и современные учёные не остались равнодушны к красивой дате следующего года, одни предсказывают процветание России, другие — гибель Америке, но многие страны ждут катаклизмы. 24 сентября, 21:40 Фото © Shutterstock

Сила России

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В Иране о судьбе великой северной страны заговорил местный старец, которого почитают пророком, Салман Салехигударза. По его мнению, Россия сильна и непредсказуема. В 2022 году её ждут серьёзные изменения: вырастет уровень духовности, что положительно скажется на жизни в стране. Россия сможет преодолеть бедность, а со временем все люди, её населяющие, смогут получить возможность заниматься любимым делом. Российские предприниматели будут не только предметом зависти в мире, но и примером того, как следует вести дела. Пророк выразил своё восхищение российским лидером Владимиром Путиным и указал, что народу нужно поддерживать его. Только под его руководством всё сказанное исполнится.

Мировой голод и атака ИИ

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Болгарские эзотерики этой осенью решили во что бы то ни стало перевести катрены средневекового предсказателя Нострадамуса, и вот что у них получилось: в 2022 году в России будет совершено серьёзное покушение на одного из политических лидеров, доллар рухнет, инфляция в США выйдет из-под контроля, рубль укрепится, но где-то произойдёт ядерный взрыв. Кроме того, болгары отыскали в записях Нострадамуса мировой голод и атаку искусственного интеллекта на человечество. На самом деле катрены предсказателя звучат так: "Ужасная война на Западе готовится, на следующий год чума обнаружится, ни молодые, ни старые, ни скот не выживут. Кровь, огонь, Меркурий, Марс, Юпитер во Франции".

Падение Америки

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О падении Америки говорил афонский старец Стефан Карульский. Он считал, что в XXI веке США падут и миллионы беженцев из Америки устремятся спасаться в Россию и Сербию. Будут заселены все не заселённые ещё уголки государств. Однако начнётся ли процесс в 2022 году, старец не уточнил.

Слияние звёзд

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Профессор Кальвинского колледжа — астроном Ларри Молнар предсказал, что все жители Земли в 2022 году смогут увидеть необычное зрелище. В созвездии Лебедя может произойти столкновение двух звёзд. Слившись, они засияют в 10 тысяч раз ярче, чем сияли поодиночке. Это необычное зрелище будет таким ярким, что им смогут любоваться все жители планеты Земля на протяжении нескольких ночей. Если астроном окажется прав, он станет первым человеком на Земле, предсказавшим столкновение звёзд до того, как это произошло. Обычно учёные лишь наблюдали то, что уже происходило. Но если такая яркая звезда засияет в небе Земли, это даст повод к новым размышлениям. Ведь однажды яркая звезда уже появлялась на небосклоне — тогда она указывала путь волхвам.

Ураганы и наводнения, конфликты

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Астрологи наперебой составляют прогнозы для России на 2022 год, но почти все они довольно пессимистичны. В 2022-м кризис в стране продолжится. Россию ждёт череда природных катастроф — землетрясений, ураганов и наводнений. Возможно кратковременное обострение противостояния с ближайшими соседями, очевидно, речь идёт об Украине. К середине года экономическая ситуация в стране стабилизируется.

Модели учёных о процветании России

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Учёные строят свои предсказания на математических моделях и аналитике. Но стоит ли к ним прислушиваться, решать вам. Например, консалтинговая компания Rystad Energy из Норвегии говорит об открывающихся перед Россией перспективах в связи с решением ОПЕК по увеличению добычи нефти. Норвежцы считают, что деньги от продажи нефти позволят России в 2022 году оправиться от последствий пандемии. Скорее всего, у российских компаний "Газпром" и "Роснефть" возникнут новые крупные проекты.

Специалисты из американской компании "Стратфор", как всегда, предсказывают России крах: они уверены, что цены на нефть упадут, и Россия, словно Советский Союз, развалится на мелкие части. При этом они не учитывают тот факт, что зависимость от цен на ресурсы в нашей стране год от года падает.

Совершенно другое пророчат России аналитики из Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования — они уверены, что российская экономика быстро восстановится. Рост уже начался, и в следующем году он продолжится. Это отразится не только на доходах компаний, будут расти зарплаты, исчезнет безработица — всё это произойдёт несмотря на "ковидные" ограничения, которые периодически будут вводиться. Уровень инфляции, очевидно, упадёт до привычных россиянам 4%.

Оптимистические прогнозы экономистов основаны на данных о том, что Россия уже сейчас неожиданно для всего мира вышла на второе место по объёмам судостроения; рубль и евро, несмотря на негативные прогнозы западных аналитиков, сумели удержаться почти на том же уровне, а внешний долг страны составляет только 30% от ВВП. Общий прогноз российских экономистов таков: Россию ждёт новая волна индустриализации и рост цен на сырьевые ресурсы. Социальная политика государства позволит улучшить положение бедных слоёв общества.

Авторы Майя Новик