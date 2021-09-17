ЦИК Чувашии устранила нарушение, выявленное общественными наблюдателями

Избирательная комиссия Чувашии устранила нарушение, выявленное наблюдателями на участке № 2058 в Чебоксарах. Там члены комиссии по ошибке выдали бюллетени по одномандатным округам гражданам, которые открепились от своих участков, но не прописались в населённых пунктах, входящих в избирательный округ.

"В настоящий момент на данном участке приостановлена работа комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), в который были помещены бюллетени, и установлена обыкновенная урна для голосования", — говорится на сайте Независимого общественного мониторинга.

Как отметил зампредседателя ЦИК республики Игорь Михайлов, голосовать на местных выборах могут только граждане, обладающие активным избирательным правом по данному одномандатному округу. При этом, по его словам, прикрепиться на участок через приложение "Мобильный избиратель" любой желающий мог в срок до 14 сентября.

В свою очередь член Общественной палаты Чувашии Елена Кузьмина считает, что избирателям могли выдать только бюллетени для голосования за думские списки. По её мнению, вероятно, в итоге будет решено признать недействительными все содержащиеся внутри КОИБ бюллетени по выборам в горсовет.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.