НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

ЦИК Чувашии устранила нарушение, выявленное общественными наблюдателями

В настоящий момент на одном из избирательных участков в Чебоксарах приостановлена работа КОИБ, в который были помещены бюллетени, и установлена обыкновенная урна для голосования.

17 сентября, 11:01
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Избирательная комиссия Чувашии устранила нарушение, выявленное наблюдателями на участке № 2058 в Чебоксарах. Там члены комиссии по ошибке выдали бюллетени по одномандатным округам гражданам, которые открепились от своих участков, но не прописались в населённых пунктах, входящих в избирательный округ.

"В настоящий момент на данном участке приостановлена работа комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), в который были помещены бюллетени, и установлена обыкновенная урна для голосования", — говорится на сайте Независимого общественного мониторинга.

В Екатеринбурге задержали провокаторов, пытавшихся за 500 рублей подкупить избирателей

В Екатеринбурге задержали провокаторов, пытавшихся за 500 рублей подкупить избирателей

Как отметил зампредседателя ЦИК республики Игорь Михайлов, голосовать на местных выборах могут только граждане, обладающие активным избирательным правом по данному одномандатному округу. При этом, по его словам, прикрепиться на участок через приложение "Мобильный избиратель" любой желающий мог в срок до 14 сентября.

Замсекретаря генсовета ЕР: Сообщения о возможных нарушениях на выборах в Думу оказались фейками

Замсекретаря генсовета ЕР: Сообщения о возможных нарушениях на выборах в Думу оказались фейками

В свою очередь член Общественной палаты Чувашии Елена Кузьмина считает, что избирателям могли выдать только бюллетени для голосования за думские списки. По её мнению, вероятно, в итоге будет решено признать недействительными все содержащиеся внутри КОИБ бюллетени по выборам в горсовет.

DDoS-атаки на систему электронного голосования осуществлялись из США и Украины

DDoS-атаки на систему электронного голосования осуществлялись из США и Украины

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября.

За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Косплеерша пришла на выборы в Тюменской области в образе персонажа игры Genshin Impact

сегодня в 11:40

Порядка 100 тысяч наблюдателей находятся на участках на выборах в Госдуму

сегодня в 08:20

Наблюдатели опровергли информацию о вбросах бюллетеней на думских выборах в Петербурге

сегодня в 11:37

Путин призвал не забывать вовремя ревакцинироваться от коронавируса

сегодня в 11:34

Адвокат в костюме Майкла Майерса бродил по улице, думая повеселить людей, но пранк явно не удался

сегодня в 11:32

Новости партнеров

Layer 1