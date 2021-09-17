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Умер актёр из сериала "Нюхач" Шухрат Иргашев

Причина смерти народного артиста УзССР не раскрывается, как дата и место прощания.

17 сентября, 17:32
<p>Фото ©<a href="https://smotrim.ru/article/2614818" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Смотрим</a></p>

Фото © Смотрим

Киноактёр, народный артист Узбекской ССР Шухрат Иргашев скончался на 77-м году жизни, сообщил 17 сентября кинорежиссёр Улугбек Юлдашев на странице в "Фейсбуке".

Что стало причиной смерти Иргашева, не поясняется. Юлдашев выразил соболезнования родным и близким артиста.

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Умер актёр из "Полицейской академии" Арт Метрано

"Дорогие друзья, коллеги и поклонники кино, с нами больше нет народного артиста Узбекистана Шухрата Ибрагимовича Иргашева. Я от имени друзей и коллег выражаю искренние соболезнования родным и близким Шухрата Ибрагимовича", — написал кинорежиссёр.

Шухрат Ибрагимович родился в Ташкенте 19 июня 1945 года. Он блистал в российском кинематографе, на его счету десятки ролей. Зрителям актёр знаком по фильмам и сериалам, таким как "Боец", "На солнечной стороне улицы", "Нюхач".

Ранее сообщалось, что умерла одна из солисток дуэта "Баккара", известного по песне Yes Sir, I Can Boogie. Причины смерти артистки не уточнялись. Ей было 69 лет.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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