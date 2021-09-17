Умер актёр из сериала "Нюхач" Шухрат Иргашев

Киноактёр, народный артист Узбекской ССР Шухрат Иргашев скончался на 77-м году жизни, сообщил 17 сентября кинорежиссёр Улугбек Юлдашев на странице в "Фейсбуке".

Что стало причиной смерти Иргашева, не поясняется. Юлдашев выразил соболезнования родным и близким артиста.

"Дорогие друзья, коллеги и поклонники кино, с нами больше нет народного артиста Узбекистана Шухрата Ибрагимовича Иргашева. Я от имени друзей и коллег выражаю искренние соболезнования родным и близким Шухрата Ибрагимовича", — написал кинорежиссёр.

Шухрат Ибрагимович родился в Ташкенте 19 июня 1945 года. Он блистал в российском кинематографе, на его счету десятки ролей. Зрителям актёр знаком по фильмам и сериалам, таким как "Боец", "На солнечной стороне улицы", "Нюхач".