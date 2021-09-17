Пожилая россиянка умерла на Кипре после заплыва в море

Туристка из России, прибывшая на Кипр для отдыха, скоропостижно скончалась во время путешествия. Как сообщает издание In-Cyprus со ссылкой на местную полицию, 81-летняя гражданка РФ умерла на пляже неподалёку от Ларнаки.

Трагедия произошла в посёлке Ороклини утром 17 сентября. Отмечается, что пенсионерка потеряла сознание, когда выходила из моря. Женщине пытались оказать первую помощь другие отдыхающие и спасатели, в частности, был использован дефибриллятор. Вскоре россиянку передали прибывшим на место ЧП медикам, однако усилия врачей оказались тщетны.

В ближайшее время будет проведена экспертиза, которая поможет установить причину смерти женщины.