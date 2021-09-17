Пожилая россиянка умерла на Кипре после заплыва в море
Женщина потеряла сознание, когда выходила из воды. Ей пытались оказать первую помощь другие отдыхающие, спасатели, а позже и медики. Однако их усилия были тщетны.
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Туристка из России, прибывшая на Кипр для отдыха, скоропостижно скончалась во время путешествия. Как сообщает издание In-Cyprus со ссылкой на местную полицию, 81-летняя гражданка РФ умерла на пляже неподалёку от Ларнаки.
Трагедия произошла в посёлке Ороклини утром 17 сентября. Отмечается, что пенсионерка потеряла сознание, когда выходила из моря. Женщине пытались оказать первую помощь другие отдыхающие и спасатели, в частности, был использован дефибриллятор. Вскоре россиянку передали прибывшим на место ЧП медикам, однако усилия врачей оказались тщетны.
В ближайшее время будет проведена экспертиза, которая поможет установить причину смерти женщины.
Ранее Лайф сообщал, что туристический автобус лоб в лоб столкнулся со школьным на трассе в Турции. У водителя транспортного средства прямо за рулём случился сердечный приступ, в результате чего он потерял контроль над управлением. Пострадало не менее 30 человек.
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