В НОМ рассказали о громком опровержении поступавших фейков о думских выборах

Мониторинг и наблюдение за избирательными участками начались с момента открытия самых первых на Дальнем Востоке, рассказал Лайфу федеральный координатор ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) Алексей Песков. Помимо прочего, на портал ассоциации начали приходить сообщения, отражающие ход выборов по всей России, большинство из них были информационными, однако фиксировалось и незначительное количество сигналов о нарушениях, большинство из которых являлись фейками.

"Наш ситуационный центр ассоциации НОМ начал осуществлять мониторинг и наблюдение за избирательными кампаниями с момента открытия первых избирательных участков на Дальнем Востоке. Функционирует портал ассоциации nom.24, куда с момента открытия первых участков начала поступать информация. Сейчас на карту активно поступают сообщения, они отражают ход выборов во всех регионах России", — сказал Песков.

Каждое сообщение проходит верификацию наблюдателями и экспертами, а информация тщательно проверяется, заметил он, также указав на наблюдающуюся тенденцию на рост и присутствие недостоверной информации, на что НОМ отвечает громкими опровержениями фейков, не давая им возможности развиваться. Кроме того, на сайт совершалось несколько волн атак из-за рубежа, в какие-то моменты свою работу портал мог приостановить, однако технические специалисты укрепляют систему защиты, сейчас он функционирует бесперебойно.

Песков также отметил активность наблюдательного сообщества и его действия в социальных сетях.

"Мы ожидаем, что с такими масштабами независимого контроля и наблюдения доверие к этим выборам и их результатам должно быть высоким", — добавил наш собеседник.

Он заметил, что на данный момент никаких аномальных показателей явки избирателей нет, а активность граждан наблюдалась в утренние часы. В ассоциации, заверил он, продолжат наблюдать за ходом выборов.