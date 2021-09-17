В ОП рассказали о намеренных вбросах о голосовании на выборах в Госдуму

Ситуационный центр выявил минимум реальных нарушений на думских выборах, они оперативно устраняются. Об этом журналистам сообщила член Общественной палаты России, исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Алёна Булгакова.

"Наш ситуационный центр начал работу с момента открытия первых участков на Дальнем Востоке. Юристы-волонтёры из числа студентов МГЮА имени Кутафина проверяют все сигналы о возможных нарушениях, поступающие от наблюдателей по всей стране. Консультационную поддержку им оказывают специалисты Ассоциации юристов России. Реальных нарушений пока минимум, и они максимально оперативно устраняются избиркомами", — рассказала Булгакова.

По её словам, одно из нарушение было замечено на избирательном участке в Чувашии, где по случайности выдали бюллетени местного уровня тем гражданам, кто проголосовал по системе "Мобильный избиратель" и не прописан в округе. Комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) был опечатан, а вместо него установлена обыкновенная урна. Бюллетени же, которые были опущены в него, "будут исключены из голосования". Ещё одно нарушение, отмечает Булгакова, произошло в Оренбурге. Там продублировались списки избирателей на двух участках. По её словам, "там было расселение дома, но факторов двойного голосования не было". В настоящий момент проблема решена.

Член Общественной палаты России также рассказала, что были случаи намеренных или случайных вбросов, которые иначе как "фейки" квалифицировать нельзя. Они подразумевают собой сообщения о нарушениях ложного характера. Причём количество этих вбросов продолжает расти. Они, по словам Булгаковой, запускаются через анонимные телеграм-каналы. Она считает, что это заранее спланированные кампании. В настоящий момент происходит проверка и разоблачение таких случаев.

"Из наиболее показательных примеров: один телеграм-канал выложил ролик с проплывающим по реке в центре Петербурга гигантским бюллетенем, в подписи была отмечена одна из партий, которую автор сообщения обвинил в незаконной агитации. Мы проверили соцсети и выяснили, что такой ролик снимался и распространялся накануне, когда ограничения не действовали", — рассказала Булгакова.

Также в Санкт-Петербурге получило распространение видео, на котором якобы зафиксировали вброс. Однако автор допустил ошибку, не предусмотрев, что жители Северной столицы голосуют не только на думских выборах, потому получают по четыре бюллетеня.

Также в Подольске сделали фотографию с урнами, которые якобы одинаково пронумерованы. В ходе внимательного рассмотрения кадра выяснилось, что номера на самом деле разные, а совпали лишь первые и последние цифры. "Всё это запускается в публичное пространство, квалифицируется авторами как "вопиющие нарушения", а на самом деле является ложной информацией", — сообщила Булгакова. Причём, по её словам, целью этих заявлений является дискредитация выборов и накаливание обстановки.

"Видимо, по причине того, что мы быстро и с фактами на руках вскрываем такие случаи, наш сайт на протяжении дня сегодня подвергается DDoS-атаке. К полудню число запросов на портал nom24.ru превысило 100 000 в секунду, сайт ненадолго прекратил работу. Атаки были зафиксированы из-за рубежа — Нидерланды, Украина, США. Технические службы НОМ установили, что портал атаковали по тому же типу, что и в 2018 году на выборах президента. Как говорят наши технические эксперты, работал ботнет, в котором отправляли запросы даже умные холодильники с подключением к Интернету", — заключила член Общественной палаты России.

Ранее в Общественной палате заявили, что сайт ЦИК РФ постоянно подвергается DDoS-атакам. Кроме того, продолжаются и массовые кибератаки на сервисы дистанционного электронного голосования.