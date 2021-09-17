Пилот "Аэрофлота" перечислил плюсы трёхдневного и электронного голосования
По словам лётчика, он едва успел в перерывах между рейсами посетить избирательный участок и отдать голос на думских выборах.
Пилот "Аэрофлота" рассказал о плюсах трёхдневного и электронного голосования. Видео © LIFE
Пилот "Аэрофлота" Артур Мухитдинов в беседе с Лайфом рассказал, что благодаря трёхдневному формату он успел отдать голос на думских выборах.
"Сейчас частота рейсов увеличилась, достаточно плотный график, очень трудно найти свободное время. Здорово, что голосование идёт три дня, можно подгадать с учётом работы", — пояснил Мухитдинов.
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Лётчик также отметил, что если бы все эти три дня он находился в рейсах, то отдал бы свой голос с помощью дистанционного электронного голосования.
"Я считаю это важным. Хочется осознавать, что ты принимаешь непосредственное участие в выборе и в нашем будущем, будущем наших детей. Это здорово осознавать, как минимум это наш гражданский долг", — резюмировал пилот.
Ранее Лайф рассказывал, что в Санкт-Петербурге на думских выборах проголосовала Татьяна Буланова. Знаменитость пришла на избирательный участок в Василеостровском районе Северной столицы. Отправив бюллетень в комплекс, который тут же считает голоса, артистка радостно сжала кулаки.
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