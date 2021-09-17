"Чёртова идиотка": Стало известно, как внучка Елизаветы II порезала мечом лицо Эду Ширану
Как позже признался музыкант, травма была заметна практически на протяжении двух недель. Из-за этого ему приходилось обманывать публику и рассказывать, что он якобы упал.
Эд Ширан. Фото © Instagram / teddysphotos
Внучка королевы Елизаветы II — 33-летняя принцесса Беатриса Йоркская — в 2016 году случайно ранила популярного певца Эда Ширана. Как пишет Express, инцидент произошёл во время церемонии посвящения в рыцари.
По данным издания, принцесса не заметила, что прямо за ней стоял Ширан, и подняла вверх меч, чтобы посвятить в рыцари певца Джеймса Бланта. В итоге острый предмет угодил прямо в лицо Эду. После этого ему пришлось обратиться к медикам.
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Как позже признался музыкант, рана была заметна практически на протяжении двух недель. Из-за этого ему приходилось обманывать публику и рассказывать, что он якобы упал. Однако в конце концов этот нелепый инцидент каким-то образом стал достоянием общественности.
"Просто кто-то — чёртова идиотка. Ведь они считают: да, я напьюсь и сниму меч со стены. Так вы точно попадёте в неприятности. Знаете, с тех пор мы не слышали от неё ни слова", — прокомментировал курьёз менеджер Ширана Стюарт Кемп.
Ранее сообщалось, что суд в Британии на 90 лет засекретил завещание принца Филиппа. Всё это время документ будет находиться в сейфе председателя подразделения Высокого суда Лондона по семейным делам.
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