Внучка королевы Елизаветы II — 33-летняя принцесса Беатриса Йоркская — в 2016 году случайно ранила популярного певца Эда Ширана. Как пишет Express, инцидент произошёл во время церемонии посвящения в рыцари.

По данным издания, принцесса не заметила, что прямо за ней стоял Ширан, и подняла вверх меч, чтобы посвятить в рыцари певца Джеймса Бланта. В итоге острый предмет угодил прямо в лицо Эду. После этого ему пришлось обратиться к медикам.

Как позже признался музыкант, рана была заметна практически на протяжении двух недель. Из-за этого ему приходилось обманывать публику и рассказывать, что он якобы упал. Однако в конце концов этот нелепый инцидент каким-то образом стал достоянием общественности.

"Просто кто-то — чёртова идиотка. Ведь они считают: да, я напьюсь и сниму меч со стены. Так вы точно попадёте в неприятности. Знаете, с тех пор мы не слышали от неё ни слова", — прокомментировал курьёз менеджер Ширана Стюарт Кемп.