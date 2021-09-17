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В Москве арестовали двух главарей и пятерых участников террористической ячейки

Отмечается, что среди злоумышленников граждане России, Таджикистана и Киргизии. Правоохранители провели обыски по местам фактического проживания арестованных и в домах их родственников.

17 сентября, 16:04
<p>Фото © Shutterctock</p>

Фото © Shutterctock

Сотрудники ФСБ России пресекли в Москве деятельность ячейки запрещённой в РФ террористической группировки. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, два главаря и пять участников организации были арестованы.

"В ходе проведения следственных действий в столичном регионе сотрудники российских спецслужб и правоохранительных органов установили и задержали в рамках уголовного дела об организации деятельности "Хизб ут-тахрир аль-ислами"* и участии в её деятельности пятерых активных участников и двух главарей террористической ячейки. Решением столичного суда все они заключены под стражу", — рассказал собеседник агентства.

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Он также отметил, что в ячейку террористической группировки входило семь человек, среди которых граждане РФ, Таджикистана и Киргизии. Правоохранители провели обыски по адресам фактического проживания злоумышленников и в домах их родственников, изъяли средства связи, флеш-накопители и другие носители информации, имеющие значение для следствия, а также "запрещённый в РФ пропагандистский материал".

Каждому арестованному в зависимости от роли вменяется совершение преступления, предусмотренного статьёй "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации". Им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

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* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

** Деятельность экстремистской организации запрещена в РФ.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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