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В Британии рассказали о двух козырях России, которые "сеют страх" в НАТО

В Эстонии заявили, что приёмы, продемонстрированные на учениях "Запад-2021", якобы способны быть предвестниками вторжения Российской армии в будущем.

17 сентября, 16:01
<p>Фото © ТАСС / Cover Images via ZUMA Press</p>

Фото © ТАСС / Cover Images via ZUMA Press

Во время совместных учений РФ и Белоруссии были раскрыты несколько "козырей", которые российская сторона способна применить против НАТО. Об этом сообщает британское издание Daily Express.

Так, одним из этих "козырей" является боевой беспилотный робототехнический комплекс "Уран-9". Его британский таблоид называет терминатором. Комплекс впервые был задействован во время манёвров "Запад-2021". Он оснащён огнемётами "Шмель-М", противотанковыми управляемыми ракетами "Атака" и пулемётом калибра 7,62 миллиметра. Отмечается, что этот беспилотник управляется в дистанционном режиме, способен поражать цели на расстоянии до трёх миль.

Путин понаблюдал в бинокль за учениями "Запад-2021" в Нижегородской области

Путин понаблюдал в бинокль за учениями "Запад-2021" в Нижегородской области

А зенитный ракетный комплекс С-500 "Прометей", который в будущем должен будет дополнить С-400, ставит своей задачей перехват и уничтожение как межконтинентальных баллистических ракет, так и гиперзвуковых крылатых ракет и самолётов, указывает издание.

Также отмечается, что учения вызвали озабоченность у стран НАТО, которые граничат с Белоруссией. В свою очередь в Эстонии заявили, что манёвры способны стать предвестником некого вторжения Российской армии в будущем. А комплекс современного вооружения, который демонстрирует Россия, "сеет страх" среди противников, по совместительству членов Североатлантического альянса.

В ходе учений впервые в боевых условиях были применены ударные роботы "Уран-9" и "Нерехта". Эти роботы способны корректировать огонь, доставлять боеприпасы и снаряжения. Кроме того, в действии были показаны опытные образцы боевых машин пехоты Б-19 с боевым модулем "Эпоха".

Напомним, совместные масштабные учения "Запад-2021" начались 10 сентября и продлились несколько дней. Они проводились на 14 военных полигонах одновременно на территории от Нижегородской и Воронежской областей до Балтийского моря.

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Украинские лётчики отработали пуски ракет на учениях вблизи Крыма

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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