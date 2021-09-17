Член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Марина Ахмедова рассказала о необычном "нарушении" на избирательном участке в посёлке Прохоровка Белгородской области. С самого утра в помещении играл "угарный шансон", написала наблюдатель в "Фейсбуке".

"В маленьком селе. Избирательный участок в сельском клубе. Пытала женщин, пытала — сколько уже проголосовало, сколько будет голосовать дистанционно, сколько членов комиссии уехало на дистанционное голосование с урнами. И только один мой вопрос ввёл женщин в ступор. "А кто подбирал музыку?" — спросила я, имея в виду угарный шансон, льющийся из колонок", — написала Ахмедова.

По её словам, члены комиссии испуганно переглянулись и отметили, что "это он сам", имея в виду диск с музыкой, который уже был в проигрывателе. Наблюдатель добавила, что других нарушений пока не нашла.