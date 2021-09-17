Из колонок лился "угарный шансон": Наблюдатель рассказала о музыкальном "нарушении" на думских выборах
По словам члена СПЧ, сотрудники избирательной комиссии сообщили ей всю необходимую информацию, в частности о количестве проголосовавших.
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Член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Марина Ахмедова рассказала о необычном "нарушении" на избирательном участке в посёлке Прохоровка Белгородской области. С самого утра в помещении играл "угарный шансон", написала наблюдатель в "Фейсбуке".
"В маленьком селе. Избирательный участок в сельском клубе. Пытала женщин, пытала — сколько уже проголосовало, сколько будет голосовать дистанционно, сколько членов комиссии уехало на дистанционное голосование с урнами. И только один мой вопрос ввёл женщин в ступор. "А кто подбирал музыку?" — спросила я, имея в виду угарный шансон, льющийся из колонок", — написала Ахмедова.
По её словам, члены комиссии испуганно переглянулись и отметили, что "это он сам", имея в виду диск с музыкой, который уже был в проигрывателе. Наблюдатель добавила, что других нарушений пока не нашла.
Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур. Первые избирательные участки в России открылись на Камчатке и Чукотке в 23:00 мск 16 сентября. За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.
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