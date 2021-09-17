ЦИК была в курсе планов Путина голосовать на думских выборах на портале mos.ru

Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в Госдуму через портал mos.ru. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК) Элла Памфилова.

"Я знала об этом, но об этом не говорила. Эта информация могла быть катализатором, чтобы эту систему обрушить", — сказала она в ходе брифинга в информационном центре ЦИК.

Между тем глава Федерального центра информатизации (ФЦИ) при ЦИК Александр Сокольчук подчеркнул, что российский лидер подал заявление на участие в онлайн-голосовании вовремя, то есть ещё до 13 сентября.

Ранее Путин, находившийся на самоизоляции, проголосовал онлайн. Глава государства также напомнил, что электронно проголосовать могут жители семи регионов страны, и призвал россиян проявить активную жизненную позицию и сделать выбор.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур.

