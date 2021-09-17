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ЦИК была в курсе планов Путина голосовать на думских выборах на портале mos.ru

При этом глава ФЦИ при Центризбиркоме Александр Сокольчук отметил, что президент подал заявление на участие в онлайн-голосовании своевременно, то есть ещё до 13 сентября.

17 сентября, 15:51
<p>Владимир Путин. Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/66418/photos/66349" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в Госдуму через портал mos.ru. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК) Элла Памфилова.

"Я знала об этом, но об этом не говорила. Эта информация могла быть катализатором, чтобы эту систему обрушить", — сказала она в ходе брифинга в информационном центре ЦИК.

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Между тем глава Федерального центра информатизации (ФЦИ) при ЦИК Александр Сокольчук подчеркнул, что российский лидер подал заявление на участие в онлайн-голосовании вовремя, то есть ещё до 13 сентября.

Ранее Путин, находившийся на самоизоляции, проголосовал онлайн. Глава государства также напомнил, что электронно проголосовать могут жители семи регионов страны, и призвал россиян проявить активную жизненную позицию и сделать выбор.

ЦИК: Участие Путина в онлайн-голосовании повысит доверие к этой системе

ЦИК: Участие Путина в онлайн-голосовании повысит доверие к этой системе

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур.


За голосованием на выборах в России можно следить в онлайн-трансляции Лайфа.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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