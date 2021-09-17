Учёные МГУ описали ещё один постковидный синдром — тахикардию

Международная группа учёных, в том числе и специалисты из МГУ, определили новое следствие перенесённой коронавирусной инфекции — "синдром постковидной тахикардии". Результаты исследования опубликованы в журнале The American Journal of Medicine, передаёт пресс-служба МГУ имени Ломоносова.

"В Медицинском научно-образовательном центре (МНОЦ) МГУ уже разрабатывают подход, который позволит сохранить здоровье и качество жизни значительному числу пациентов с этим диагнозом", — сказано в записи.

Постковидный синдром наблюдается у 60% переболевших, а многие испытывают усталость, мышечную слабость и тахикардию в течение полугода или даже года после выздоровления. По словам одного из авторов работы, замдиректора по научной работе МНОЦ МГУ Симона Мацкеплишвили, помощь таким пациентам станет важнейшей задачей здравоохранения во всём мире.

"В настоящее время завершается разработка протокола наблюдательного исследования, направленного на определение частоты постковидной тахикардии после выздоровления от CoViD-19, а также нового подхода к его лечению", — отметил Мацкеплишвили.

В разрабатываемую схему войдут препараты нескольких фармакологических групп, направленные на восстановление нарушений деятельности сердечно-сосудистой и нервной систем, а контроль будут осуществлять с помощью телемедицинской системы удалённого мониторинга жизненно важных параметров.